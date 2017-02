La Corrupción Sigue Siendo el Principal Problema en México, Afirma López Obrador

* SE CONGREGARON MÁS DE 20 MIL SIMPATIZANTES EN TUXTLA GUTIÉRREZ.

* AMLO AFIRMÓ QUE HABRÁ UN CAMBIO Y SE HARÁ HISTORIA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de Febrero.- Ante más de 20 mil personas que se dieron cita en esta ciudad, el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, firmó con indígenas, campesinos, maestros, empresarios, religiosos y libres pensadores, el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en Chiapas.

Ante una multitud que literalmente aglomeró las instalaciones del Parque Bicentenario y las calles aledañas, hizo un llamado al pueblo de Chiapas a tener confianza, porque dijo “habrá un cambio, se hará historia y el acuerdo de hoy es parte de ello. Es un proceso para unirnos y todos juntos sacar adelante a Chiapas y a México del atraso en que se encuentra”.

Acompañado de la titular del Consejo Nacional de Morena, Bertha Elena Luján Uranga, y la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, afirmó que el pacto en Chiapas, “servirá para sacar al pueblo de la pobreza, la marginación, el miedo, el temor, la incertidumbre, y la decadencia que padecen”.

Faltan 17 meses para que Chiapas tenga como Presidente de la República: “a un paisano de todas y todos de ustedes”, dijo.

Propuso acciones para garantizar becas y trabajo a 2 millones 600 mil jóvenes de México; reforestar un millón de hectáreas con árboles maderables y frutales en el sur y sureste de México.

Los Enemigos no Están Abajo…Están Arriba.

La multitud soportó el intenso calor del medio día de este domingo y ovacionó al tabasqueño en varias ocasiones, como cuando dijo al referirse a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, “si Enrique Peña Nieto no interpone la queja por violación a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes, yo mismo iré a ponerla ante los organismos internacionales”.

Y es que en un par de días realizará una gira de trabajo también en Norteamérica, incluyendo ciudades emblemáticas como Chicago y Washington.

Luego, hizo un llamado a la unidad, “porque los enemigos no son los de abajo, sino los de arriba, los de la mafia del poder que han saqueado al país y se han enriquecido con ello de forma insaciable”.

También tocó el tema de las reformas estructurales, al asegurar que serán revisadas y se pondrán a consideración de los ciudadanos, “nada de que ya se impusieron, y así se van a quedar las cosas. Se va a reponer el procedimiento, lo que no hicieron estos corruptos, porque no informaron de lo que se trataba”.

Una vez que se hayan analizado y discutido, se realizará un debate nacional, y a través de los medios de información, se consultará al pueblo en un plebiscito para definir el destino de esas reformas.

Al dirigirse a organismos sociales de otras preferencias partidistas y de políticos que en últimos días decidieron declinar a favor de MORENA, expresó que más allá de las discrepancias y sin distinción de partidos, se necesita la unidad del pueblo de México.

“Tenemos que unirnos, ricos y pobres, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos y libres pensadores, todos juntos para sacar a México del atolladero en el que lo han metido, para sacar a nuestro pueblo de la pobreza y la marginación, eso es lo más importante, no los cargos públicos”, sostuvo.

La Corrupción…el Gran Problema de México.

Acompañado del actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el líder de MORENA afirmó que llevarán a cabo la cuarta transformación de México, y se basará en erradicar la corrupción en México, “porque sigue siendo el principal problema en el país”.

Sobre ese flagelo, consideró que es un problema muy complejo porque parte de la cultura del pueblo de México, pero se puede erradicar porque depende de quién gobierne.

Calculó que cada año, los políticos corruptos se roban al menos el diez por ciento del presupuesto público, es decir, unos 500 mil millones de pesos, y “con evitarlo, habrá dinero para sacar al campo del abandono, se podrá apoyar a agricultores, ganaderos, pescaderos, comerciantes”.

Un Insulto el Precio de la Gasolina.

El Exjefe de Gobierno de la Ciudad de México no pudo evitar el tema de los aumentos a los precios de la gasolina establecidos por la administración del presidente Peña Nieto, lo que se conoce popularmente como los “gasolinazos”.

Según López Obrador, esos aumentos son para beneficiar directamente a determinadas empresas y servidores públicos, “porque se tiene que comprar el combustible en los Estados Unidos y desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en México. Sólo hay seis y operan al 40 por ciento de su capacidad”.

Insistió que esa cúpula corrupta le conviene comprar la gasolina en el extranjero, y reveló que diariamente se están adquiriendo unos 500 mil de combustibles, que es alrededor del 60 por ciento de lo que se consume en el país.

Además, que a partir de ahora Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya no será quién compre la gasolina en el extranjero, pues derivado de la Reforma Energética, se entregaron permisos de importación a tres grandes empresas transnacionales, y por eso aumentaron el precio para dejarles a las compañías más ganancias.

“Es un insulto, una burla que en México la gasolina valga más que en Estados Unidos. Allá cuesta 11 pesos el litro y aquí más de 16 pesos. Además, el salario en Estados Unidos es diez veces superior a lo que gana un trabajador en México”, recalcó.

En ese mismo sentido puso de ejemplo a Guatemala, en donde no tienen petróleo, pero la gasolina es mucho más barata que en México.

Ante ese panorama aseguró que se construirán nuevas refinerías, no se venderá petróleo crudo y se consumirá sólo combustibles y alimentos producidos en territorio nacional.

“Una vez que tome posesión el gobierno democrático, en tres años, vamos a tener operando las nuevas refinerías y ya no vamos a estar vendiendo petróleo crudo. Vamos a producir las gasolinas y vamos a bajar el precio de los combustibles en nuestro país”, manifestó.

¿De qué se Trata el Acuerdo Firmado?

El Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, data del 20 de noviembre de 2016, cuando en el Congreso celebrado en la Ciudad de México, los Delegados de Morena aprobaron la convocatoria abierta para hacer un frente común y lograr, por la vía pacífica y legal, un cambio de régimen y hacer de la honestidad una forma de vida y de Gobierno.

Es un llamado para que todos los mexicanos se incorporen a la gran tarea de transformación nacional, no sólo a simpatizantes y a ciudadanos independientes, sino también a los militantes de otros partidos.

En su espíritu se recalca que los adversarios están en las cúpulas de poder económico y político y en las burocracias corruptas de los partidos; y que por lo tanto abajo no hay diferencias con nadie, haciendo hincapié que en las clases medias hay un profundo deseo de liberación, de hacer realidad la justicia y de establecer una auténtica democracia.

Es también una propuesta de gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y “destinar lo que se ahorre para financiar el desarrollo del país”.

Ese acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México lo podrán suscribir militantes de todos los partidos políticos, miembros de organizaciones sociales y ciudadanos independientes, en las principales plazas públicas de las 32 entidades federativas de la República.

Uno de los políticos más reconocidos en Chiapas en firmar púbicamente éste domingo ese Acuerdo, fue precisamente Rutilio Escandón Cadenas.

También lo hicieron importantes empresarios, como el presidente del Grupo Gasolinero G500, Pedro Mier y Concha; David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Estado; y Rómulo Farrera Escudero, del sector hotelero y automotriz del Sureste mexicano.

Así también, prestigiados académicos, Juan González Esponda y César Serrano Nucamendi; el representante de Los Altos de Chiapas, Luis López Díaz, y Ramiro Posada Rincón, por parte del magisterio.

Por la tarde, López Obrador viajó al Estado de Tabasco, su tierra natal, para suscribir un acuerdo de unidad similar con militantes y ciudadanos de otros partidos políticos de esa Entidad.

Afortunadamente, en el evento no estuvo el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, porque no lo invitaron. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello