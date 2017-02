Cuba Niega Entrada a Calderón por Vínculos con la Oposición

Ciudad de México; 21 de Febrero.- El Gobierno de Cuba negó el ingreso a ese país al panista Felipe Calderón, con lo que se convierte en el primer exjefe del Ejecutivo de México en ser rechazado desde el inicio de la Revolución.

Fue el propio Calderón quien informó de esta decisión del Gobierno de Cuba a través de su cuenta de Twitter, en la que dio a conocer a Rosa María Payá que no podrá asistir al homenaje a su padre, el fallecido opositor Oswaldo Payá.

“Lamentablemente no podré estar con Uds (sic) en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten”, escribió Calderón.

Enseguida retuiteó un mensaje de la aerolínea Aeroméxico: “Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451”.

En otro mensaje, una vez que se confirmó que no podrá ingresar a Cuba, Calderón escribió, también en Twitter: “Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en Libertad, Justicia y Democracia (sic)”. (Apro)