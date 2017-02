Cruel, las Políticas Migratorias de Trump

*Califican los Periódicos: The New York Times y The Washington Post.

Washington; 22 de febrero.- Diarios estadounidenses como The New York Times y The Washington Post criticaron las nuevas directrices migratorias del presidente Donald Trump, señalando que representan un acto de “crueldad” y que abrirán la puerta a injusticias.

En un editorial, el Times señaló que los lineamientos anunciados el martes por el gobierno prácticamente convierten a todo inmigrante indocumentado en sujeto de deportación, alteran profundamente y hacen retroceder políticas concentradas en expulsar criminales y personas que amenazan la seguridad. Se trata, señaló el rotativo, de “la maquinaria de deportación más extrema y espantosa [y costosa] en detrimento de los valores estadounidenses profundamente arraigados”.

Recordó que los indocumentados susceptibles de ser deportados ni siquiera tendrían que haber sido sentenciados de una falta administrativa, sino simplemente acusados de un delito o que un agente de migración considere que podría enfrentar cargos por cualquier motivo. “Esa es una receta para abusos de la policía y para el perfil racial”, subrayó el diario.

Por su parte, el Post, en su principal opinión institucional, dijo que las directrices representan un “acto de crueldad” y envían un mensaje de miedo a muchas comunidades de inmigrantes en EU. “Las políticas de la administración Trump dividirán a las familias y perjudicarán a las personas que viven vidas pacíficas”.

Sobre el plan para que los solicitantes de refugio sean deportados a México para esperar las audiencias de sus procesos de asilo, el rotativo dijo que la “cooperación puede verse atenuada por la hostilidad de Trump y su insistencia en que México pague por el muro”. (Sun)