México no Será Antesala de Migrantes

* Expresa Osorio Chong Ante Políticas Migratorias de EU.

Ciudad de México (apro).- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que la reunión de ayer con los funcionarios estadunidenses no fue fácil, pero se les dejó en claro que no esa no era una mesa de acuerdos, sino de entendimientos “para que pudiéramos decirles qué está sucediendo en México respecto a sus declaraciones y acciones”.

“No ha sido una relación de inicio con el gobierno estadounidense nada sencilla, ni de aquí para allá ni de allá para acá”, señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Apuntó que les manifestaron que no están de acuerdo con los memorándum de trabajo hacia la detención de los connacionales, y que se tienen que respetar tanto derechos humanos como procedimientos legales.

“Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo, que se tienen que respetar los derechos, por supuesto no solo derechos humanos, sino de procedimientos legales, que están muy en su país, pero que tienen que ver con los nuestros”, afirmó.

“Se nos dijo que lo veríamos en los hechos, en la actuación, en el respeto y en los procedimientos, ya que no se pueden violar ellos mismos sus propias leyes. Hay lecturas equivocadas, según ellos, respecto a los memorándums, pero que en el camino de la relación se vería que no es como se está planteando y lo que tendrían que modificar lo harían, de acuerdo a lo que ayer si bien no pactamos, no acordamos porque fue una reunión creo yo que abre el camino al entendimiento”.

Osorio Chong indicó que algunos posicionamientos de México, puede no gustarle al gobierno estadounidense, sin embargo, a la mayoría de las y los mexicanos, tampoco han gustado los posicionamientos, ni los dichos, ni los tuits.

Y añadió: “En la relación bilateral hay que trabajar conjuntamente encontrar soluciones de la misma manera, con toda claridad digo que no es a partir de sumisión ni de estar en una circunstancia de esconderse, sino todo lo contrario, plantear la necesidad que se tiene”.

Osorio aseguró que hay un acuerdo de protección a los nuestros, desde la identificación hasta la entrega, y sobre los ciudadanos de otros países “nosotros no podemos recibirlos dejamos esto muy claro, no los vamos a recibir, no los pueden dejar en los límites porque nosotros los tenemos que rechazar, no hay posibilidad de que sean recibidos por parte de México”.

Ellos nos pidieron que los que buscan refugio permanezcan en México mientras sigan su proceso legal, pero el gobierno mexicano rechazó esto pues “no podemos ser antesala para los que quieren llegar en Estados unidos”.

Sobre los haitianos que están varados en Mexicali, dijo que están ahí porque había un acuerdo de ingresar a Estados Unidos, pero ya no lo hay y “hoy estamos viendo como regresarlos a sus países”.

Del probable fin de la Iniciativa Mérida, dijo que, efectivamente, está en fase terminal, y consideró que no sería un problema porque al paso de los años se han logrado capacidades y hoy “México está más fuerte”.

“Que hagan el recuento y que tomen sus determinaciones”, atajó. APRO