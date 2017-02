Turba Enardecida Lincha y Quema Vivos a Tres Presuntos Delincuentes. Ya hay 15 Detenidos

* PGR DETIENE A 15 PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA MUERTE DE LOS PRESUNTOS LADRONES.

* LAS VÍCTIMAS LES FUERON ARREBATADAS A LA POLICÍA, QUE YA LOS HABÍA DETENIDO.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero.- Tres presuntos delincuentes fueron linchados y quemados vivos hasta que murieron, a manos de una turba enardecida del municipio de Chiapilla, en la zona norte del Estado, luego de haber sido acusados de robo.

Las primeras versiones señalan que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, afuera de la caseta de vigilancia de ese municipio, luego de que estos intentaran robar el automóvil de uno de los lugareños.

Un par de horas antes, los municipales habían detenido a Jesús Alberto Macal Domínguez, Guillermo González Gómez, y Franklin Pérez Nambulá; luego de que una persona los sorprendió cuando trataban de robar su automóvil, pero no lograron encenderlo.

Al verse descubiertos, los tres huyeron en un Pointer blanco, pero fueron interceptados por los uniformados a la altura de un lugar conocido como “El Trapichito”.

Hasta ese lugar arribó el ciudadano que realizó la denuncia para reconocer a los presuntos delincuentes; sin embargo, como no se configuró el delito porque el robo no se concretó y tampoco fueron detenidos en flagrancia, se temía que podían ser liberados en cualquier momento.

Justo cuando los policías se preparaban para llevar a los detenidos al municipio de Acala, los pobladores que ya se habían concentrado en ese punto de la ciudad, decidieron impedirlo y obligaron a que regresaran a Chiapilla.

La situación se volvió tensa porque la turba se abalanzó sobre los municipales y arrebataron por la fuerza a los detenidos, a quienes empezaron a golpear brutalmente.

Los agentes trataron hasta el último momento convencerlos para desistieran de sus intenciones de quemarlos vivos, pero fueron amenazados por la multitud: si no se hacían a un lado, también a ellos les pasaría lo mismo.

Lamentablemente los pobladores decidieron pasar de las palabras a los hechos, ya que les rociaron gasolina a los tres detenidos y, al final de cuentas, les prendieron fuego.

Por la mañana, los tres cadáveres calcinados fueron rescatados por Peritos forenses, quienes iniciaron las investigaciones que les permitan esclarecer con exactitud lo ocurrido.

Ya hay 15 Detenidos.

Por la noche, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que derivado de los operativos implementados en el municipio de Chiapilla, fueron detenidas 15 personas, entre ellos 13 policías municipales, como parte de las investigaciones en torno al homicidio de los tres hombres.

De acuerdo a un informe de la dependencia, los elementos de la Policía Municipal no actuaron de acuerdo a los protocolos sobre la custodia en el traslado de los detenidos, lo que derivó en que los tres sujetos fueran llevados por la fuerza hasta la plaza central de Chiapilla, donde posteriormente el grupo de pobladores los golpeó hasta causarles la muerte.

Por su parte, la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría, concluyó que las personas perdieron la vida a consecuencia de traumatismo causado en diversas partes del cuerpo, por lo que fallecieron antes de ser incinerados.

Mientras, la PGJE lleva a cabo el desahogo de las diligencias ministeriales correspondientes, con el objetivo de acreditar la probable participación de los involucrados en ese hecho delictivo.

La dependencia estatal agregó que las investigaciones continúan avanzando, permitiendo ubicar a diferentes actores que participaron de forma intelectual y material en este crimen, por lo que se implementan los actos de investigación para lograr su captura. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello