Aumenta Presupuesto Para Reactivar Cafeticultura

* Informa Diputado Guirao Incremento de 400 Mdp.

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero.- “Los esfuerzos conjuntos en la Comisión del Café del Congreso de la Unión, permitieron un aumento de casi 400 millones de pesos para reactivar la cafeticultura, un tanto más que el año pasado, para no sólo paliar, sino llevar algunos ataques frontales que tienden a disminuir el daño que provoca la roya y otras enfermedades inherentes al café”.

Así se expresó el diputado federal, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, secretario de la Comisión del Café, quien añadió, “es un hecho que con la roya naranja hubo una caída precipitada de la producción, una merma del aromático de un 80 por ciento, por eso se están dando los apoyos para su reactivación”.

Abundó, “esa situación abrió la oportunidad de productores de café de otros países para vender sus productos a México; pero en la importaciones deben haber controles de calidad, inocuidad, supervisores para que no entre café contaminado a nuestro Estado; pero sobre todo evitar que se lacere la economía de los chiapanecos y mexicanos.

“Sabemos de que hay no un fenómeno, sino una plaga, enfermedad que amenaza severamente el cultivo del café y por ende la economía de los chiapanecos, en el que 88 municipios se dedican a esa actividad y es precisamente la roya naranja la que los anda aniquilando”.

Remarcó, “es un hecho que el primer generador de divisas en el campo sigue siendo el café, de que las autoridades competentes deberían proteger la economía del café, sin correr a nadie de otra nación, darle la oportunidad que trabajen; pero primero están los productores y nuestro campo”.

Asimismo Guirao Aguilar, dijo, “hay males necesarios como son los coyotes del café y deben de ser suprimidos, gentes que se aprovechan de la miseria y escasez de los recursos para poder presionar al productor y que este le venda su producción al precio que quiera y en eso hay mucho por hacer”.

Remarcó, “sobre el particular, en la Cámara de Diputados hemos manifestado que debe haber un Comité de vigilancia que supervise la canalización de los recursos presupuestales, su destino sea real y directamente para los productores, y no a comercializadores o empresas intermediarias.

“Las empresas trasnacionales, aquellas que no lucran pero se aprovechan de la producción del café mediante un proceso de generar un valor agregado a través de la industrialización, tengan también conciencia de no explotar al productor de café chiapaneco y del país”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar