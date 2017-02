Crece Ambulantaje en el Centro de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero.- “Cada día hay más ambulantes en el centro de la ciudad y si ya se invirtió para quitarlos de las calles y ocupar la plaza Tlapachotl, las autoridades ya no deben permitirlo porque no pagan impuestos federales, estatales, luz, teléfono, Infonavit, en cambio el comercio establecido sí cumple con esas obligaciones”.

Lo anterior fue afirmado por César García, presidente de Procentro, quien añadió, “el comercio informal o callejero nos lleva una gran ventaja, por lo que hacen falta estrategias para reubicarlos en la nueva plaza que está vacía como en gran parte de locales del interior de los mercados”.

Indicó, “hay cosas a las que debemos de voltear a ver como el ejemplo de lo que pasó en la Ciudad de México, se debe saber qué hicieron para corregir el ambulantaje y entre otras alternativas están los mercados Sobre Ruedas que se establecen en los alrededores de la ciudad”.

Puntualizó, “hay mercados abandonados en muchos locales como el ‘5 de Mayo’, el principal ’General Sebastián Escobar’, ‘Cafetales’, tianguis ‘Centro’, en donde si se quiere lo puede hacer la Secretaría de Servicios Públicos y Mercados, para reubicar allí a los del ambulantaje.

“La ciudadanía no puede caminar normal por la banquetas y muchas veces ni en las orillas de las calles por la vendimia y se tiene que hacer a media calle con todo el riesgo de ser atropellados, aparte de que el Centro Histórico se ve mal para los tapachultecos y todo visitante”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar