Dos Ex Alcaldes Detenidos y 5 con Orden de Aprehensión de 25 que no Entregaron la Cuenta Pública en su Trienio

Tapachula, Chiapas. Febrero 25.- En las últimas horas fueron detenidos los dos primeros Exalcaldes que no pudieron solventar la Cuenta Pública del periodo en el que encabezaron sus respectivos Ayuntamientos, y se espera que durante ésta semana se hagan efectiva al menos otras cinco órdenes de aprehensión en contra de otros ex mandatarios municipales.

Los detenidos fueron los ex presidentes municipales, Guadalupe Esquivel García, de Teopisca; y Pedro Meza Ramírez, de Tenejapa, a quienes se les detectó irregularidades en su administración por varios millones de pesos.

Apenas ésta misma semana que concluyó, EL ORBE adelantó que ya se habían concluido los plazos en que los exfuncionarios debieron haber comprobado el uso y destino de los recursos del erario, y se advertía que empezaban a liberar las órdenes de aprehensión.

Fuentes extraoficiales indicaron que los motivos de estas detenciones se derivan de erogaciones no comprobadas, faltante de documentación probatoria, pago excesivo por obras y saldos pendientes por comprobar.

Este domingo por la noche se dijo que ya había un tercer Exalcalde detenido, pero que se desconocía de su identidad.

Tampoco se reveló los datos de los otros cinco que se prevé serán detenidos a partir de este lunes, ni los 17 más que ya cuentan con denuncia penal por no cumplir con el proceso de entrega-recepción, y que tarde o temprano también seguirán ese mismo camino.

Las auditorías a las cuentas públicas (origen y aplicación de los recursos públicos) buscan transparentar la rendición de cuentas e informar con oportunidad al Congreso del Estado y a la sociedad el estado que guardan las finanzas públicas tanto del orden estatal como municipal.

Sin embargo, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) presentaba rezagos desde el 2010, y eso había ocasionado que la población considerara que los exalcaldes contaran con impunidad.

Hoy se espera que la ley se aplique por igual y no sólo en contra de quienes no cuentan con el padrinazgo político, sobre todo aquellos que encabezan los informes de los órganos fiscalizadores estatal y federal, como los que mayores irregularidades se les ha detectado en las autorías a sus administraciones. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello