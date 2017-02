Rechazan Medidores “Inteligentes” de la CFE

Ana Rosa Bazam, la declarante.

* Población Afirma que no Tienen Ningún Beneficio.

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero.- Usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) se pronunciaron en contra de que les coloquen medidores “inteligentes” porque no les lleva ningún beneficio.

Ana Rosa Bazam Prado, del fraccionamiento Los Laureles, explicó que preguntó cuál era la ventaja de contar con ese tipo de medidor, no le dieron mucha informaron, sólo que el consumo se lee mediante una tarjeta y con ella hay que ir a realizar su pago al cajero de la CFE.

Entonces, señaló, no hay ningún beneficio, porque con la dichosa tarjeta no se sabe al momento cuanto es el monto a pagar y cuando llegue al cajero y si no le alcanza, tendrán que regresar a buscar más dinero, por lo que prefieren continuar con el recibo tradicional, que además les sirve como comprobante de domicilio en sus trámites personales.

“Estamos felices y contentos de toda la vida con los medidores que actualmente tienen en casa, por lo que al no haber ningún beneficio en las tarifas cada vez más altas, entonces de nada sirve que hagan la sustitución, no se los permitiremos, ya nos hemos organizado para ello”, precisó.

Ya basta de los abusos de esa empresa y de las cuadrillas que llegan de manera arbitraria a realizar la sustitución de los medidores e indicó que hasta el momento no han acudido a ampararse contra esa medida, pero ya lo están valorando.

Para evitar que les hagan el cambio cuando no hay nadie en las casas, se han organizado para vigilar y quienes estén salir a impedir la acción que han calificado de ilegal, además de haber colocado carteles de advertencia. EL ORBE/Rodolfo Hernández González