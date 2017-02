Industrias Españolas Buscan Invertir en la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

* ANUNCIAN NUEVOS ESTÍMULOS NO FISCALES PARA INVERSIONISTAS.

* LAS 3 ZEE EN MEXICO ESPERAN PRODUCIR 300 MIL EMPLEOS DURANTE LOS PROXIMOS 15 AÑOS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero.- El Gobierno de México sostuvo en las últimas horas diversas reuniones con inversionistas españoles, quienes están interesados en invertir en la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas.

De acuerdo a Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), la idea es aprovechar las turbulencias generadas por el cambio de ritmo de la política de EU y apostar por las zonas económicas especiales, que buscan aprovechar las circunstancias para profundizar las redes comerciales de México.

Candiani encabeza la comitiva mexicana en España para dar a conocer el atractivo de estas zonas para los inversionistas españoles.

En Madrid, las reuniones de trabajo fueron con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), y el Club de Exportadores e Inversores, entre otros; mientras que en Valencia, con varias asociaciones de empresarios, así como con el sector de azulejería y cerámica.

Mientras que en Bilbao, la delegación ha mantenido contacto, entre otros, con la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), y empresas de los sectores automotrices, la energía, los servicios y la manufactura.

Según Gutiérrez, hasta ahora la percepción mutua ha sido muy buena, y se busca con la visita el hacer “trajes a la medida de los socios españoles”.

Sin embargo, Candiani dejó en claro que el objetivo prioritario de la ZEE no es meramente económico: sino que se trata de cerrar la brecha de crecimiento regional que existe entre la frontera norte y sur del país, donde los Estados fronterizos con Estados Unidos rondan los 18 mil dólares del Producto Interno Bruto (PIB per cápita), mientras que en el lado extremo, un promedio de 5 mil dólares.

“Es la más importante política pública que se haya llevado a cabo en México”, confirmó al referirse a las desigualdades entre ambas regiones.

De acuerdo a lo expresado a la prensa española especializada en economía, el funcionario mexicano mostró su confianza en torno a que al final de esta gira de trabajo, se consolidarán grandes acuerdos de inversión.

México se ha rezagado por varias décadas en lo relacionado a las ZEE, ya que la de Puerto Chiapas apenas será su primera experiencia, mientras que en el mundo funcionan alrededor de 4 mil, a través de las cuales se concentra el 41 por ciento de las exportaciones, reciben el 20 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) y sostienen 68 millones de empleos.

De acuerdo a lo proyectado para México, en la primera etapa se van a establecer las ZEE de Puerto Chiapas; el corredor transístmico que comprende Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz); y Lázaro Cárdenas, con influencia en Michoacán y Guerrero.

Por otra parte, el istmo de Tehuantepec (entre los Estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz) es particularmente apropiado para la industria química y petroquímica, así como la energía.

La inversión en infraestructuras estimada para la primera etapa es de 5.300 millones de dólares, de los que el sector privado podría contribuir dos tercios.

En una segunda etapa, habrá ZEE en el corredor energético Tabasco-Campeche, en Dos Bocas y Seybaplaya; y la zona económica de nicho en Progreso (Yucatán), centrada en la innovación y el desarrollo tecnológico.

Puebla e Hidalgo se establecerán en una tercera fase; en el primer caso, la idea es convertir el Estado en un proveedor de servicios para las Pymes, en sectores estratégicos como el automotriz o el aeroespacial. Mientras que en el segundo, se apuesta por el textil de alto valor agregado.

Los Nuevos Incentivos no Sólo Fiscales.

En México, los principales atractivos para la inversión tienen que ver con la tributación. En el ámbito federal, para los primeros 10 años, se estipula una exención total del impuesto sobre la renta, y del 50 por ciento en los siguientes cinco, tanto para empresas como para personas físicas con actividad empresarial.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) está exento a perpetuidad en las ZEE. Se han eliminado los costes para la obtención de terreno mediante concesiones. Hay rebajas también en las cotizaciones sociales: las empresas pagarán sólo el 50 por ciento en los primeros 10 años, y en otros cinco, obtendrán una rebaja del 25 por ciento.

Estados y Municipios, por su parte, han acordado una exención en el impuesto a la nómina (que varía entre el 2 y el por ciento), así como gravámenes relacionados con predios, traslado de dominios, hospedaje, entre otros.

Se establecerá también un sistema de ponderación legal y transparente para dar facilidades a las empresas que decidan instalarse en las zonas y opten a concursos.

Habrá ventajas en otros ámbitos, como el financiamiento. La banca de desarrollo podrá participar como banca de primer piso para créditos nacionales y extranjeros, con tasas preferenciales. Se han diseñado 29 programas adicionales en lo referente a la apertura de empresas, capacitaciones, recursos, entre otros.

La ventanilla única es otro de los puntos fuertes de las ZEE: el objetivo principal es que las empresas puedan obtener todos los permisos y licencias necesarios para funcionar en el plazo de tres o cuatro días.

Se persigue con ello otro objetivo importante: reducir la corrupción. En coordinación con la Secretaría de Economía y la Cofemer (Comisión Federal de Mejora Regulatoria), aseguran que se ha impulsado la desregulación de 850 trámites y la digitalización de los restantes.

Las zonas incorporarán asimismo un cluster de servicios avalados y asequibles: traductores, abogados, fiscalistas, técnicos aduaneros y más.

Se calcula que las tres primeras ZEE requerirán de alrededor de 300 mil puestos de trabajo en los próximos 15 años. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello