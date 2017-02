Por Enésima Vez Etiquetan Presupuesto Para Obra del Nuevo Hospital del IMSS

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero.- “El presupuesto en su parte proporcional para la construcción en Tapachula de las nuevas instalaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya está etiquetado por un monto de 1,356 millones de pesos”, expresó Yamil Melgar Bravo.

El entrevistado, Delegado del Instituto en Chiapas, añadió, “para el 28 del mes en curso se puede llevar a cabo la última junta de aclaraciones y allí se puedan agotar todas las dudas, preocupaciones e inquietudes de los participantes para que así ya se pueda definir la fecha del fallo de la construcción a realizar”.

Asimismo, puntualizó, “en cuanto a la nueva política nacional de los recortes presupuestarios, no ha cambiado en nada este proyecto. Al IMSS sin duda alguna no nos va a tocar recorte”.

Indicó, “por esta obra hospitalaria, la Concesionaria de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V. en abril del año pasado, presentó al IMSS una propuesta no solicitada, la cual se encontró viable.

“Las bases preliminares del proyecto establecen que en este hospital del IMSS-Tapachula se otorgará 36 especialidades con servicios ambulatorios de soporte como gabinetes de diagnóstico y tratamiento.

“El director nacional del IMSS, Mikel Arriola, tiene previsto construir en este año 4 hospitales a través del sistema APPs y son, éste de Chiapas, Nayarit, Estado de México y Nuevo León”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar