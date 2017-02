No Vemos Actuación con Firmeza de EPN en Defensa de Nuestra Soberanía: Arquidiócesis

*EL GOBIERNO DE MÉXICO ESTÁ MOSTRANDO “COBARDÍA” Y “SUMISIÓN” ANTE EL “TERRORISMO MIGRATORIO” INSTRUMENTADO POR EL PRESIDENTE ESTADUNIDENSE DONALD TRUMP.

*NUESTRAS AUTORIDADES NO ACIERTAN EN ACTUAR, NO HACEN MÁS QUE DECLARACIONES Y PROMESAS; SON TIBIAS SUS REACCIONES, Y TAMBIEN MUESTRAN MIEDO.

Ciudad de México.- El gobierno de Enrique Peña Nieto está mostrando “cobardía” y “sumisión” ante el “terrorismo migratorio” del “indigno” presidente estadunidense Donald Trump, aseguró la Arquidiócesis Primada de México.

En el editorial publicado en su semanario Desde la fe, con el título “terrorismo migratorio”, puntualiza: “Nuestros hermanos indocumentados tienen miedo, sus hijos sufren una verdadera psicosis, mientras las autoridades mexicanas no aciertan a actuar, no hacen más que declaraciones y promesas; son tibias sus reacciones, muestran también miedo y, peor aún, sumisión”.

De acuerdo con el semanario arquidiocesano, las autoridades mexicanas todavía “siguen esperando a que el mandatario norteamericano entre en razón, cuando ha demostrado, desde que era candidato, que lo suyo, su método, es justamente la sinrazón”.

Luego de señalar que “la cobardía no es prudencia”, Desde la fe recalca: “No vemos firmeza en la defensa de nuestra soberanía; no vemos dignidad en el trato con nuestro vecino del norte; no vemos estrategias eficaces para ayudar a nuestros connacionales; no vemos altura ni inteligencia en los responsables de atender esta crisis humanitaria”.

Y señala que en la diplomacia mexicana “se necesita pericia, experiencia, no aprendices”, en clara referencia al actual canciller Luis Videgaray, quien al asumir el cargo reconoció que apenas iba a aprender de política exterior.

Sobre los recursos que se le entregan a los consulados mexicanos en Estados Unidos, a fin de defender a nuestros migrantes que viven en ese país, subraya:

“Mientras los partidos políticos y los altos funcionarios reciben inmoralmente miles de millones de pesos, y el gobierno gasta de forma irresponsable millonadas en su fallida publicidad, apenas se dan, sin hacer llegar los recursos, a los consulados, una migajas –mil millones de pesos– para atender esta emergencia humanitaria”.

Añade: “Eso es lo que valen para el gobierno todos los mexicanos que anualmente envían casi 30 mil millones de dólares para aliviar la miseria de incontables familias a las que nuestra clase política no ha sido capaz de brindar un desarrollo digno”.

Y asegura que la política migratoria de Trump “no es sólo la aplicación de un legalismo inhumano, sino un verdadero acto de terror. ¿Qué otro nombre se puede dar a las órdenes ejecutivas del presidente norteamericano, que autoriza realizar redadas de indocumentados, dando autoridad a todo policía local para actuar como agente migratorio?”.

Mientras tanto, sostiene la arquidiócesis en su publicación, los episcopados de México y Estados Unidos “hacen un gran esfuerzo para atender esta crisis”, siguiendo la línea marcada por el Papa Francisco, quien siempre ha “manifestado su preocupación” por el sufrimiento de la población migrante.

Por último, indica que “hace falta mucho más, y se echa de menos no solo la solidaridad nacional, sino también la solidaridad internacional para poner un freno al racismo, al odio, al terrorismo del indigno presidente norteamericano”.(Apro)