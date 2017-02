Normalistas que Aprobaron Exámenes Demandan la Entrega de Plazas

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- Estudiantes de las Escuelas Normales “Fray Matías de Córdova” (ENFMC) y de Educación Física (ENLEF), realizaron una marcha-mitin exigiendo el otorgamiento de plazas para 150 nuevos maestros que aprobaron los exámenes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de los cuales un 70 por ciento son precisamente normalistas.

La movilización partió a la altura del ITT, la que con mantas, pancartas y coreando consignas, avanzó por las calles de la ciudad hasta llegar al teatro techado del parque “Miguel Hidalgo”, donde realizaron un mitin y al final le prendieron fuego a un montón de gallardetes y que en su recorrido fueron quitando de los postes.

Ulises López, de la Normal Fraymaco, puntualizó a la prensa, “hacemos el pronunciamiento en apoyo a los compañeros de la ENLEF, para que les den sus plazas y no estamos exigiendo que les den plaza automática y ni siquiera sin presentar el examen”.

Añadió, “la exigencia es que presentaron el examen de oposición el pasado 25 de octubre y resultaron idóneos dentro de la categoría que manda la Ley del Servicio Profesional Docente, pero hasta el momento no se les ha otorgado la plaza.

“La excusa de las autoridades es que no existen plazas suficientes, sin embargo, demandamos que se ha haga un proyecto para una pronta solución a la exigencia, puesto que los compañeros normalistas tienen el derecho legal y legítimo de tener esas plazas, así como seguimos con la exigencia de abrogar la Reforma Educativa. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar