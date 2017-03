Hoy Inaugura el Gobernador la Feria Internacional Mesoamericana 2017

Tapachula, Chiapas. Marzo 01.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, encabezará la noche de éste jueves la inauguración de la Feria Internacional Mesoamericana 2017, en el marco del tradicional desfile de reinas que se llevará a cabo por las principales calles de la ciudad.

En rueda de prensa, el presidente del Patronato de la muestra comercial, cultural, artística, artesanal y ganadera más importante del sur del país, Antonio Damiano Gregonis, indicó que también se inaugurará el Parque Ecológico, que sirve de entrada a la Feria, en donde se invirtieron alrededor de 15 millones de pesos, incluyendo una fuente lúdica que servirá para resaltar la belleza de ese sector de la ciudad.

Acompañado de la reina del certamen, María Isabel I, dijo que el desfilo empezará alrededor de las 17 horas, desde el reloj floral, recorrerán todo el Par Vial y después hacia el Parque Bicentenario, siguiendo la misma ruta del Carnaval.

Comentó que en un esfuerzo muy importante para ofrecer espectáculos de primera calidad y de talla internacional pero a precios populares, la entrada bajó de los 50 pesos por persona que costó el año pasado, a tan solo 35; mientras que los juegos estarán al 50 por ciento, es decir, 15 pesos los infantiles, 25 los intermedios y 35 los extremos.

La seguridad de los visitantes a ese lugar estará a cargo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, con la participación de elementos de diversas corporaciones.

En el acto, encabezado también por el rector de la Universidad Politécnica de Tapachula, Gonzalo Vázquez Natarén; del empresario maderero, Antonio cárdenas Téllez; y del coordinador del Pabellón Cultural, Sergio Herrán, se dio a conocer que los 6 mil metros cuadrados de las naves para expositores están completamente llenas.

Se incluye en ellas la sección universitaria, en donde por primera vez participarán 27 instituciones públicas y privadas, para dar a conocer la oferta académica con que cuentan.

Asimismo, las naves institucional, las organizaciones no gubernamentales, artesanos, empresarios, as agencias automotrices, y una colección de autos antiguos.

En la segunda sección, que es plenamente familiar, señaló que se pavimentó casi dos hectáreas de terreno para que se instalara ahí los juegos infantiles y que ya no hubiera obstáculos para que cayeran los niños o los padres de familia, y se eliminó el polvo.

En la tercera sección, que es la gastronómica, se amplió la superficie para que de los ocho restaurantes que habían el año pasado, ahora sean 18.

Para el Palenque, dio a conocer que están confirmadas las presentaciones de Marco Antonio Solís “El Buky”, Los Plebes del Rancho, la Banda Adictiva, Julión Álvarez y Gloria Trevi.

Habrá un Teatro del Pueblo, en el que podrán participar artistas y talentos locales y regionales, como uin espacio de libre expresión para la cultura.

En el caso del Teatro Masivo, con capacidad para 15 mil personas, señaló que están programadas las presentaciones de Los Sebastianes, Los Yonics, Juan Magan, Los Caracoles, Belinda, El Tri, La Arrolladora Banda Limón, Cartel de Santa, Enanitos Verdes, Reik, Rayito Colombiano, Banda San Agustín, Sentimientos Norteños, entre otros.

De igual forma, se incluye un espectáculo diario de 3 horas y media de rodeo con libre acceso, en el que se disfrutará de montas de toros, jaripeo, payasos y música de bandas norteñas.

Confirmó además que se celebrará la Expo Ganadera 2017, con la participación de los mejores ejemplares nacionales.

Aparte de ello, la Orquesta Esperanza Azteca y encuentros culturales de diversa índole, entre ellos exposiciones de pinturas, de fotografías y otros espectáculos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello