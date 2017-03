Persisten los Altos Cobros y mal Servicio de la CFE Fronteriza.

* Comunidades se Suman a la Resistencia Civil en la Región

Suchiate, Chiapas; 4 de Marzo.- “Por las excesivas alzas en los recibos del consumo de electricidad que nos ha venido haciendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entramos en resistencia de pago muchas comunidades de este municipio así como de Frontera Hidalgo, Metapa y otros más de la zona fronteriza, la Costa y el resto del Estado”.

Lo anterior fue expresado por Saúl Barrios García, presidente de la Organización Mujeres-Hombres Trabajando por Suchiate y la Frontera Sur como del Frente de resistencia contra la CFE, añadió, “campesinos, amas de casa y sociedad en general se acercan a manifestarnos su inconformidad”.

Indican, “con nuestros jornales o ingresos, ya no les permite pagar los altos cobros que hace la CFE y cada día se suman a la resistencia y más ahora que se dan nuevos aumentos a las tarifas de luz aparejados a lo del gasolinazo que a todos afecta”.

Explican, “los excesivos cobros no van de acuerdo con los focos, aparatos electrónicos y electrodomésticos que se tienen en los hogares, no va acorde al consumo que tenemos y así, muchos coinciden en expresar que no querían entrar a la resistencia, pero las condiciones de la CFE los obligó; además tampoco atienden las peticiones de los pobladores cuando se presenta alguna falla en los transformadores, o se caen las líneas”.

“Por señalar ejemplos, expresó, donde les llegaba el recibo de luz por 200 a 300 pesos luego empezaron a recibirlo de 1,200 a 2,300 pesos, fue por eso que dijimos ¡ya basta!, y así están la gran mayoría en las comunidades que ahora estamos organizados en la resistencia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar