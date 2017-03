Se Integra la Selección Estatal de Ajedrez de Chiapas

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo.- Con representantes de los municipios de Huehuetán, Tapachula y Las Margaritas, quedó integrada la Selección Chiapas de Ajedrez que participará en la etapa regional del 9 al 12 de marzo, en la sede Villahermosa, Tabasco, informó el presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, Enrique Velázquez González.

Añadió que este sábado el Hotel Cabildos recibió a los 31 ajedrecistas clasificados de las distintas regiones del Estado, participantes en el Torneo Estatal de Ajedrez clasificatorio a la etapa regional sureste de la Olimpiada Nacional 2017, donde el árbitro oficial fue Eduardo Ramírez Ramírez.

En la Sub 16 femenil de categoría 15-16 años, explicó, las seleccionadas son Adriana Martínez Espinosa, de Huehuetán, y Dayanna de León Aguilar, de Tapachula. En Sub 16 varonil categoría 16-16 años los seleccionados son Omar Alejandro Reyes Cruz, de Huehuetán, y Francisco Solórzano Abadía, de Las Margaritas.

Las seleccionadas de la Sub 14 femenil categoría 12-14 años son las huehuetecas Guadalupe Kay Juan Jiménez e Itzel Monserrat Reyes Cruz, mientras que en la Sub 14 varonil 12-14 años los seleccionados son Alex Daniel Luna Hernández de Las Margaritas y Luis Brizzio Franco Cruz, de Huehuetán.

Velázquez González indicó que estos jóvenes que integran la representación chiapaneca tendrán como contendientes a las selecciones de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y quien resulte triunfador obtendrá su boleto para el nacional cuya fecha está por definirse.

Inauguración a Cargo del Diputado Enrique Zamora Morlet.

El diputado federal Enrique Zamora Morlet, que fue el encargado de la inauguración de la fiesta ajedrecística, estuvo acompañado en la mesa del presídium por la Embajadora del Ajedrez, Doña Esthelita Cruz viuda de Zamora; Lupita Pacheco, sexta regidora del Ayuntamiento de Tapachula; el niño Enrique Zamora Pacheco; el alcalde de Cacahoatán, Carlos Enrique Álvarez Morales y el presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, Enrique Velázquez González, además de la presencia del delegado del Deporte, Víctor Hugo Escobar Degyves.

Participación Nueve Clubes de Ajedrez.

A la etapa estatal que se desarrolló en las instalaciones del Hotel Cabildos acudieron 31 representantes de las regiones Selva, cabecera Yajalón; Fronteriza III, Las Margaritas; Altos, San Cristóbal de Las Casas; Frontera A, Tapachula; Frontera B, Cacahoatán; Costa A, Huehuetán; y Centro, Tuxtla Gutiérrez, de los clubes Enrique Zamora Morlet, Carlos Torre, Karpo y Magnos, Salazar IESCH, Yajalón, Casa de la Cultura de Huehuetán, Lázaro Cárdenas del Río, San Cristóbal de Las Casas, y Club de Ajedrez Tacaná, de Tapachula.

En su mensaje, se busca, dijo el legislador chiapaneco, que el deporte ciencia sea incluido como una materia educativa, por lo que se han iniciado los acercamientos con el secretario de Educación, Aurelio Nuño.

Dijo que si este proyecto no se da en este año, se espera que sea para el próximo y reconoció las facilidades que les ha dado el Secretario de Educación.

Zamora Morlet manifestó que es importante que la mujer también sea impulsada en las actividades del ajedrez y aclaró que la propuesta no incluye la compra de tableros porque saldrá muy caro, se está proponiendo que los jóvenes echen andar su imaginación y lo hagan de materiales reciclados.

Lamentó que con la llegada de los dispositivos electrónicos se ha perdido la imaginación, de ahí que para que este proyecto llegue a buen puerto, se eche mano de los recursos del reciclaje y lo hagan de materiales como el PET.

Ajedrecistas Agradecen Apoyo que les Brinda Enrique Zamora Morlet.

A nombre de la familia ajedrecística, Gustavo Alanis fue el encargado de dirigir unas palabras de agradecimiento al diputado federal Enrique Zamora Morlet, por todo el apoyo que les ha brindado para el desarrollo de las actividades del deporte ciencia. EL ORBE/Rodolfo Hernández González