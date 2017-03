Adeuda Tapachula Más de 530 Millones de Pesos de Ayuntamientos Anteriores

*AFIRMA EL ALCALDE NEFTALÍ DEL TORO GUZMÁN. CESADOS 40 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

*QUE LAS OBRAS QUE VIENE REALIZANDO, SON RECURSOS MUNICIPALES.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo.- De los 630 millones de pesos que dejó de deuda la administración que encabezaron los exalcaldes Samuel Chacón Morales y Venerando Díaz Martínez, el actual Ayuntamiento ha abonado hasta el momento alrededor de cien millones de pesos, aseguró el presidente municipal, Neftalí Del Toro Guzmán.

Al reunirse este lunes con los integrantes del Foro de Periodistas de la Frontera Sur, aseguró que no hubo el proceso de entrega-recepción con el anterior Gobierno Municipal y ahora serán las autoridades del Congreso los que determinen lo conducente.

Su administración no ha solicitado un solo de peso en deuda, y que la meta es continuar con ese mismo esquema en el resto de su periodo, dijo.

A finales del 2015, cuando apenas comenzaba su mandato, el Cabildo de Tapachula solicitó al Gobierno de Chiapas un apoyo financiero a cuenta del fondo general de participaciones 2016, comentó.

Esto, en virtud de que no se hicieron las previsiones bancarias mensuales para el pago de aguinaldos y otras prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento y, por tanto, no había dinero para cubrir esos adeudos.

El adelanto fue por la cantidad de 37 millones de pesos, misma que fue liquidada durante el año pasado en pagos mensuales de 3 millones 700 mil pesos.

Argumentó que al no haber entrega-recepción, el pago institucional a proveedores con adeudos de la administración pasada ha sido muy difícil, y se ha verificado cada caso, y se les está pagando a quienes han podido comprobar con los documentos y mecanismos que establece la ley.

En el caso de la empresa que construyó los muebles de madera en el Cabildo, la Presidencia y de otras oficinas aledañas a petición de Chacón Morales y Venerando Díaz, comentó que hay varias inconsistencias, incluso sugirió que lo propio es que se demande al Ayuntamiento para que sea un juez el que determine lo que hay que pagar.

Según Del Toro, su administración no ha adquirido deuda de ningún tipo, incluyendo pago a constructoras y gastos de recursos materiales para operación.

De acuerdo a cifras que presentó a los comunicadores, independientemente de los pagos por adeudos e intereses contraídos años atrás, en el 2016 también les redujeron en alrededor de 25 millones de pesos el presupuesto anual para Tapachula.

Cesados 40 Elementos de Seguridad Pública.

Luego, abordó el tema de seguridad, de cual dijo que la mayor responsabilidad recae en el Mando Único, y al municipio le corresponde coadyuvar, sobre todo en materia preventiva.

Han dado seguimiento muy de cerca a la transparencia y al combate a la corrupción, aseguró, y que por ello han sido cesados 40 policías municipales que no aprobaron el examen de Control y Confianza.

En el caso de los disturbios y saqueos ocurridos a principios de año, consideró que hubo factores externos, como el incremento al precio de los combustibles, así como la participación de algunos delincuentes, los que motivaron todo.

Fue muy importante el apoyo policiaco del Gobierno del Estado y la gestión que hizo el gobernador Manuel Velasco Coello, para que quedaran adscritos a la plaza, alrededor de cien elementos de la Gendarmería, dijo.

Aunado a eso, informó que el Ayuntamiento autorizó un aumento salarial a los policías, la compra de 50 armas cortas y 80 metralletas, para complementar el armamento; la dotación anual de tres uniformes, calzado y equipo a todo el personal de esa dependencia; la compra de 11 patrullas; la construcción de tres Subdelegaciones para atención inmediata a llamados de auxilio, capacitación, entre otros.

Conforme a su informe, su Gobierno también ha comprado en año y medio, dos carros para la recolección de la basura, un lote de diez camionetas para uso administrativo, una Urban para traslados en la Policía Municipal, una más para el DIF, dos ambulancias para Protección Civil, además de las 15 motocicletas y equipos que donó el Gobierno del Estado.

140 Obras con Recursos Municipales.

Del Toro explicó a los comunicadores que las reglas de operación ahora exigen que las inversiones en infraestructura social debe aplicarse en los polígonos considerados con problemas de pobreza.

Presentó una gaceta con fotografías en las que se detallan 140 obras con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), es decir, no son del Gobierno del Estado o del Federal.

La gran mayoría de ellas se tratan de calles mixtas o de concreto, drenajes, agua potable, alumbrado público, y otros servicios comunitarios en colonias populares y comunidades rurales.

En el 2016 asegura que se invirtieron 174 millones de pesos bajo ese concepto y que para éste 2017, ya les autorizaron 194, “que serán canalizados para ese mismo mecanismo y temática”.

Los Parques Controlados por Patronatos.

En la reunión, el Alcalde dio a conocer que en el caso del Parque Ecológico y del Centro Recreativo y Deportivo Los Cerritos, cada uno de ellos contará con un área administrativa gubernamental encabezada por un Director, tal y como ocurre con el Bicentenario.

A ese organigrama se agregará un patronato ciudadano que vigilará de cerca las inversiones a realizarse y tomará decisiones, y que una vez que ambos lugares sean entregados al Ayuntamiento, correrá a cargo de las autoridades locales el mantenimiento y cuidado.

Aseguró que habrá vigilancia policiaca permanente, unan cuadrilla de limpia y que se desarrollaran en esos lugares actividades artísticas, deportivas y sociales durante todo el año.

De igual forma, serán contratados los servicios de especialistas en botánica para el cuidado de los árboles de todo ese sector y para el aprovechamiento de los espacios para nuevas plantaciones. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Nota de la Redacción: Neftalí del Toro manifiesta que el cúmulo de obras que viene realizando son recursos municipales, de su administración; nunca menciona los méritos del gobernador Manuel Velasco Coello, quien es el principal promotor de la transformación de Tapachula. Debe recordarse que en su recién gira a la región, el ejecutivo estatal hizo entrega –una de tantas obras- a los tapachultecos de un Centro Recreativo Ecológico totalmente transformado, donde niños, jóvenes y adultos, podrán disfrutar de un placentero día de diversión.