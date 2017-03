Oficialía del Registro Civil de Motozintla Cerrada Desde Octubre del Año Pasado

Motozintla, Chiapas; 6 de Marzo.- “Manifestamos nuestra inconformidad en contra del presidente municipal Víctor Lavalle Cuevas, quien en campaña se comprometió a mantener funcionando la Oficialía del Registro Civil y no cumple al estar cerrada esa dependencia desde el mes de octubre del año pasado”, dijo Nehemías Velázquez Díaz.

El denunciante, originario del ejido “1° de Mayo” de este municipio, precisó, “la población se ve muy afectada porque para todo trámite, se piden actas de nacimiento actualizadas, y al estar cerrada esa Oficialía, ocasiona muchos gastos el tener que viajar a Tuxtla Gutiérrez para lograrlo y nos retrasa toda gestión”.

Señaló, “al indagar del por qué no hay servicio, de forma prepotente el personal del Ayuntamiento nos informó de un adeudo en la renta y por eso el dueño les cerró el local de la oficina y no dejó sacar nada, incluido los Libros de Registro de Actas; pero ha pasado mucho tiempo y al edil Lavalle no le ha importado la afectación a la ciudadanía.

“Por el exceso de tiempo que tiene sin funcionar esa Oficialía de Motozintla, solicitamos a la Dirección General de Oficialías de Registro Civil del Estado que apoye y haga los pagos de la renta para reabrir el Registro Civil, ya que el edil Lavalle es un irresponsable que no cumple sus compromisos de campaña para normalizar la expedición de actas de nacimiento”.

Finalmente dijo, “por la urgencia de mis actas de nacimiento, acudí al Cajero Express de Motozintla, donde el que atiende también nos trató de forma déspota, sólo dijo ‘no hay actas’ y ni nos dio la información de qué hacer y a dónde acudir para ese trámite”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar