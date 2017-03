Neftalí del Toro no ha Querido Firmar las Constancias de mis Obras: Chacón

*DEUDA HISTORICA. AFIRMA QUE SOLO 80 MILLONES DE PESOS, FUE LO QUE HEREDÓ AL GOBIERNO DE NEFTALI DEL TORO GUZMÁN.

*LOS 630 MILLONES, SON ADEUDOS QUE DEJARON VARIAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES ANTERIORES, AFIRMA.

Tapachula, Chiapas; 7 de Marzo.- El exalcalde y actual diputado federal, Samuel Chacón Morales, sostuvo que del adeudo que heredó al Ayuntamiento encabezado por Neftalí Del Toro Guzmán, sólo 80 millones de pesos son derivados de su administración y el resto de anteriores Gobiernos Municipales.

Entrevistado en esta casa editorial, el legislador indicó que ya no le tocó el proceso de entrega recepción a sus sucesores, en virtud de que solamente estuvo 2 años y 3 meses como Presidente y después presentó una solicitud de licencia al Cabildo para poder participar como candidato a Diputado.

Posteriormente, indicó, fue sustituido por Venerando Díaz Martínez -quien también estuvo en la entrevista-, y que hasta entonces iban pagando a proveedores y contratistas.

“Efectivamente, no fue al cien por ciento porque empezaron a venir recortes de las participaciones que manda el Estado a los municipios, que van cayendo mensualmente, ya que se paga en varios lados”, abundó.

Luego se refirió a los supuestos 630 millones de pesos de adeudo que informaron las autoridades actuales al relevo administrativo.

“Se trata de un total que han venido heredando otras administraciones municipales que han pasado, es decir una deuda histórica. Pero cuando entró, así lo quiso que se viera el actual Presidente en los medios de comunicación, en donde yo venía generando una deuda de más de 600 millones de pesos, lo que es totalmente falso”

Las deudas que dejaron los Expresidentes, recalcó, es desde la administración de Antonio Díaz Athié; después Manuel Pano Becerra; el Consejo que encabezó Blas Zamora Martínez; Ángel Barrios Zea; Eduardo Reyes Ruiz (sustituto); Ezequiel Orduña Morga; Emmanuel Nivón González; Heriberto Mendoza López (sustituto); Samuel Chacón, Venerando Díaz (sustituto), hasta la época actual.

Se cree que dentro esos adeudos históricos, al menos cien millones corresponden al periodo de Ángel Barrios; 70 millones al de Ezequiel Orduña; 80 millones al de Emmanuel Nivón; y 80 de Chacón.

El Diputado federal recalcó que cuando recibió la administración había una deuda de 220 millones de pesos en Banobras y que su Gobierno, según él, nunca pidió un préstamo a largo plazo.

De esa deuda bancaria, asegura que lograron bajarla a 147 millones, o sea, abonaron alrededor de 73 millones de pesos.

“Eso pudimos hacerlo porque hay recursos en el fondo IV, que son participaciones federales. Son para temas de saneamiento y es a donde nosotros fuimos”, abundó al precisar que las deudas no son recursos que tiene ninguno de los Expresidentes, sino del Ayuntamiento, como un ente institucional.

Haciendo sus cálculos, aseguró que el adeudo de su periodo fue de alrededor de 80 millones de pesos, pero que en ese lapso pagó alrededor de 300 millones de los pendientes a pagar que le dejaron sus antecesores.

Mencionó además al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), del que dijo lo recibieron con 148 millones de adeudos y que lograron reducirle cerca de 50 millones de pesos.

Con relación a los pagos que su administración ni la de Venerando hicieron a proveedores, detalló que en el 2015 les entregarían del Fondo III, 180 millones de pesos, pero dividida en todos los meses del año.

Por eso, comentó, los tres meses restantes (octubre, noviembre y diciembre de ese año) cuando comenzó el nuevo Ayuntamiento, lo cobraron las actuales autoridades y, con otros recursos, quedaron disponibles más de 70 millones de pesos, “con lo que pudieron haber pagado a proveedores y contratistas”.

El Ayuntamiento no nos ha Querido Firmar.

Chacón aprovechó para abordar otros temas, como la entrega-recepción que debió de haber hecho con sus sucesores, la cual, dijo, se llevó a cabo y dejó capacitada para llevarla a cabo.

“El que es ahora contralor tenía instrucciones que no recibieran nuestra administración, que es otra cosa muy diferente a no entregar”, precisó.

Según su versión, ya presentaron hace seis meses la Cuenta Pública de los tres años de su periodo, “ya nos dieron los acuses de recibo en el Congreso del Estado y con eso estamos comprobando que ya entregamos. Nos han satanizado pero yo no me desobligo de una cuestión que tengo que hacer”.

El tiempo en que fue Alcalde, recordó, algunos Regidores se resistieron a firmar la Cuenta Pública, a pesar de estar obligados a hacerlo, y por eso fueron multados.

Hace seis meses, cuando dice que ya entregó las finanzas, asegura que también ya firmaron todos los Exregidores.

Indicó que las observaciones que han realizado los auditores son para todos los gobiernos del país, y que en el caso de las obras, si hay algún pendiente, la anotan con el monto total, no con lo que haga falta, por muy insignificante que sea.

Descartó que él y Venerando se encuentren en la lista de los Exalcaldes detenidos o con alguna orden de aprehensión relacionada a la administración pública.

De las observaciones que tuvieron en las obras, afirmó que las han ido solventando, pero el Gobierno de Neftalí Del Toro no les ha querido firmar las constancias.

Además, en el caso de la Fuente Atzacua, se descompuso porque el actual Ayuntamiento no quiso prenderlas durante más de un año y tampoco le dio mantenimiento.

Basado en sus archivos, asegura que el adeudo histórico debió de haberlo entregado en 470 millones de pesos, incluyendo los 80 millones de su periodo, y no en 630 millones.

Más tarde, Chacón y el empresario maderero, Mardoqueo Carbot Trujillo, analizaron la problemática del adeudo por la construcción de los muebles del Cabildo, la Presidencia y la Secretaría de Gobierno.

Ahí, Chacón aceptó que en ese tiempo se realizaron esos trabajos a petición suya, pero que se hicieron algunos abonos.

Indicó que ahora el Ayuntamiento está obligado, como ocurre con cualquier autoridad municipal en México, a solventar los adeudos contraídos.

Por ello, ofreció a un grupo de abogados para que asesoren al empresario en la demanda que interpuso en contra de las actuales autoridades por negarse al pago. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello