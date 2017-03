Incendio en Albergue de Guatemala Registra 21 Niñas Fallecidas y 40 Heridas

Ciudad de México, 8 de marzo.-Un albergue para menores de Guatemala fue arrasado el miércoles por un incendio que dejó al menos 21 jóvenes muertas y 40 heridas.

Cuerpos cubiertos con sábanas azules y pedazos de colchones quedaron en lo que parecía un dormitorio del sitio que recibía a menores víctimas de abuso, que perdieron su hogar o que cumplieron alguna sentencia y no tenían a dónde ir.

Decenas de familiares esperaron desde la mañana del miércoles afuera del albergue a la espera de alguna noticia.

El secretario de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, dijo que algunas jóvenes del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, localizado en las afueras de la ciudad de Guatemala, comenzaron a amotinarse el martes en un esfuerzo por escapar. Las quejas por presuntos abusos y las condiciones de vida en el sobrepoblado centro han sido frecuentes.

Posteriormente, alrededor de las 9 de la mañana del miércoles, “algunas de las adolescentes le prendieron fuego a las colchonetas”, dijo el funcionario. “No evadimos responsabilidades, las asumimos, pero no podemos recuperar esas vidas”.

Al menos 20 niñas y adolescentes murieron, informó por la tarde Julia Barrera, vocera del Ministerio Público.

Dos hospitales indicaron que recibieron a 41 chicas heridas de entre 13 y 17 años, muchas de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado. El doctor Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, dijo que algunas de las lesionadas tienen quemaduras que ponen en riesgo su vida.

Poco tiempo después, Sharon Ávila, portavoz del mismo hospital, dijo que la 21 víctima había muerto allí.

Rodas señaló que el lugar tenía capacidad para 500 personas, pero albergaba por lo menos a 800.

El gobierno federal indicó en un comunicado que despidió al director del albergue. Dijo también que antes del incendio las autoridades gubernamentales habían solicitado que los jóvenes en el albergue que tuvieran antecedentes delictivos fueran trasladados a otras instalaciones, pero que eso no ocurrió.

Una adolescente de 15 años que fue llevada al Hospital Roosevelt para ser atendida de heridas menores dijo a The Associated Press que el motín se produjo después de rumores de un intento de escape. Algunos chicos, incluso ciertos hombres jóvenes que aún seguían en el albergue después de cumplir 18 años, entraron a la zona de mujeres. Ella, dijo, salió y se refugió en el techo de su dormitorio con otras compañeras, ya que temían que los muchachos las atacaran.

Para la mañana del miércoles, el fuego comenzó. “Vi el humo en el lugar. Olía a carne”, dijo.

Mario Cruz, el vocero de los Bomberos Voluntarios, refirió que el fuego al parecer empezó en el área de mujeres y de ahí se extendió a otro dormitorio.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo De León, señaló en una declaración escrita que la noche previa sí se escaparon varios menores y que al menos 102 habían sido localizados. De León además refirió que algunos declararon que huyeron porque eran maltratados por los chicos de mayor edad.

“Según afirmaron, los grandes tienen el control y les agreden constantemente… También se quejaron de la alimentación, que además de escasa es de mala calidad”, afirmó.

El albergue operado por el gobierno fue abierto en 2010. Las instalaciones están rodeadas de árboles y por un muro de 9 metros (30 pies) de altura.

La oficina del presidente Jimmy Morales declaró que habrá tres días de duelo, emitió un comunicado en el que confirmó al menos 15 fallecimientos y dijo que se investiga la causa del siniestro. El mandatario guardó un momento de silencio por la tragedia durante un evento para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres.

En 2013, una adolescente de 14 años fue asesinada en el albergue. Los investigadores dijeron que fue estrangulada por uno de los internos.(Agencias)