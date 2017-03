Camioneros Desplazados de la Obra Pública en Suchiate

*Afirman que Matilde Espinosa Solo Utiliza a Empresas Foráneas.

Suchiate, Chiapas, 9 de marzo.- Camioneros de volteo denunciaron que son desplazados de la obra pública municipal, toda vez que no los contratan para el servicio de acarreo.

También informaron que cuando han buscado acercamiento con la presidenta municipal Matilde Espinosa Toledo, para que en lugar de estar contratando camioneros les den trabajo, solamente han recibido malos tratos y continuar fuera de los proyectos.

Raymundo García Ramírez, secretario de propaganda del grupo de la CROM, calificó de lamentable la situación que prevalece en el municipio, toda vez que la alcaldesa los ha desplazado de la fuente de trabajo, ya que por norma deben ser contratados los volqueteros del municipio donde se realizan las obras y no deben de llegar de fuera.

“Suchiate no está en paz, tenemos problemas y el problema es de trabajo, toda vez que nuestros derechos están siendo vulnerados de manera arbitraria y se hace necesario que se dé prioridad a los locales, ya que los fuereños se llevan las ganancias y ello provoca falta de circulante”, agregó.

Explicó que son cuatro uniones sindicales: CTM, la 1080, la 172 y la CROM, todos están sufriendo pobreza a causa de la falta de ingresos económicos, por lo que hizo un llamado a las autoridades estatales para que intervengan.

García Ramírez dijo que han buscado el diálogo con los regidores, pero no ha habido ninguna solución y lamentablemente la presidenta municipal solamente les da largas, mientras beneficia a camioneros foráneos, así como a la Inmobiliaria ESTOL, que es propiedad de uno de sus hijos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González