Olvidados Damnificados del “Stan”, Mientras Pablo Salazar Utiliza los Fondos en Campaña

*¿EN DÓNDE ESTÁN LOS 11 MMDP DE LA RECONSTRUCCIÓN QUE FUERON DESTINADOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA TRAGEDIA?

*DAMNIFICADOS SIGUEN PADECIENDO CARENCIAS, ESPERANDO LAS VIVIENDAS PROMETIDAS POR EL EXGOBERNADOR.

Tapachula, Chiapas; 9 de Marzo.- A casi 12 años de que el huracán “Stan” ocasionara severos daños al Soconusco y que el entonces gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, recibiera miles de millones de pesos para la reconstrucción de la zona afectada, los damnificados siguen olvidados.

Mientras que los afectados claman justicia en contra del exmandatario, quien tiene abierta varias averiguaciones previas en su contra por desviación de los recursos de la reconstrucción, el polémico Pablo Salazar se pasea por el Estado haciendo política, a sabiendas de que no le pueden hacer nada.

Un ejemplo de ese olvido son los habitantes de la colonia Juárez, al norte de la ciudad, quienes informaron que desde octubre del 2005, cuando el arroyo aumentó su caudal, derribó el puente de ese lugar y desde ese entonces quedaron incomunicados.

Aurora Hernández Cabrera hizo un llamado al alcalde Neftalí Del Toro Guzmán para que intervenga ante la autoridad correspondiente y les construyan el puente, toda vez que en ese sector hay otros asentamientos humanos como la colonia Hidalgo, que también necesita de esa vía de comunicación.

A causa de ese problema, dijo, también quedó en obra negra un desarrollo habitacional de 130 casas, el cual se está pudriendo a causa de las inclemencias del tiempo, “pero ni así las autoridades han querido tomar cartas en el asunto”.

Agregó que son más de 200 familias -sólo de la colonia Juárez- las que requieren del puente y de la rehabilitación de la calle principal, que al igual ha sido dañada por las corrientes de agua cuando llueve, pero en las diversas administraciones municipales anteriores únicamente les han dado evasivas.

Para salir de su comunidad tienen que pasar entre el río o brincando sobre las piedras, pero el problema se agrava en la temporada de lluvias porque el nivel del afluente sube hasta tres o cuatro metros, por lo que deben dar vuelta hasta una comunidad de Tuxtla Chico o esperar a que baje el nivel del agua.

Otro de los habitantes afectados, Germán Antonio Juárez, comentó que ya ha habido casos de personas arrastradas por el arroyo, situación que consideró como preocupante.

Además, la fuerza del agua deslava la parte donde está el fraccionamiento abandonado y varias casas están a punto de desplomarse.

Otro de los problemas aparte de la falta del puente, es la inseguridad, ya que desde muy temprano los jóvenes van a la escuela y ya se han dado casos de varios asaltos y robos.

Ante todo ello lamentó el abandono de parte de las autoridades que tienen conocimiento de la problemática vivida a diario por las más de 200 familias, pero no hacen nada.

Pablo…¿Impunidad o Inmunidad?

Esos y otros damnificados han esperado, por más de una década, que por lo menos las autoridades lleven a la cárcel a quien se ha comprobado desvió los recursos destinados para la reconstrucción de la zona afectada por el “Stan”, es decir, Pablo Salazar, de quien no se sabe si goza de impunidad o inmunidad.

Es más, en lugar de aclarar el destino que tuvo los 11 mil millones de pesos por los que ha sido denunciado de peculado, se burla de las autoridades y del propio pueblo de Chiapas al autonombrarse el mejor gobernador que ha tenido el Estado.

De nada sirve que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia del Gobierno Federal, haya confirmado recientemente que la averiguación previa en contra de Salazar por el delito de peculado por más de 11 mil millones de pesos, se encuentre en trámite.

Tan sólo esa averiguación previa, la AP/PGR/133, de abril del 2009, deriva de una denuncia en su contra, como supuesto responsable del desvío de 11 mil 715 millones de pesos.

Esos recursos, según el expediente, fueron producto de las aportaciones del Gobierno Federal y de Organismos No Gubernamentales otorgados a las autoridades estatales de Chiapas para atender las necesidades de 41 municipios afectados por los desastres que dejó a su paso el huracán “Stan”, de octubre del 2005.

Por si eso no fuera suficiente, hay otras seis averiguaciones previas interpuestas, como la PGR/TAP-11/111/09, ubicada actualmente en poder de esa Unidad Especializada.

Asimismo, las que se abrieron por denuncia directa de la Secretaría de la Función Pública del Estado, según los expedientes PGR/CHIUS/TGZ-/283/2008, TGZ-1/302/2008, TGZ-1/301/2008, TGZ-1/303/2008, y TGZ-1/2209/2008.

Se desconoce qué hay acuerdos hay para que ningún partido político exija a las dependencias impartidoras de justicia, proceder en contra de Pablo Salazar, aún cuando la misma Contraloría ya comprobó el desvío de recursos.

Según los representantes de damnificados en la Costa, Pablo Salazar “no tiene vergüenza, mucho menos dignidad, porque pretende erigirse como el mejor gobernador en la historia del Estado, cuando en realidad fue todo lo contrario”.

Así también que “ese fue un gobierno de la muerte, por todos los asesinatos cometidos en ese periodo, incluyendo la responsabilidad por los damnificados muertos y de los niños del Hospital de Comitán, por omisión y negligencia de su administración”.

De acuerdo a esas opiniones, en el gobierno gris de Pablo Salazar, “hubo persecución política de líderes sociales y periodistas, ultrajados por el gobierno satánico en ese entonces del mal llamado gobernador de los chiapanecos, cuando en realidad fue un exterminador y una verdadera pesadilla que padecimos los chiapanecos”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González