INIFECH Incumple Rehabilitación en Escuelas de “Viva México”

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- “El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas (INIFECH), ha venido mintiendo a la colonia Viva México, con el compromiso desde el 2015 de construir 5 aulas, rehabilitación de 6 más y un módulo de baño en la primaria ‘Moctezuma’ con inversión de 5 millones de pesos y en la secundaria ‘General Miguel Barrales Hernández’, 3 aulas y baños por 3 millones de pesos.

“Los funcionarios del INIFECH nada más nos tomaron el pelo a padres de familia, docentes y Directores de los 2 planteles, por lo que cansados de tantos engaños, una comisión de 56 personas viajamos a Tuxtla Gutiérrez para dialogar y obtener nuevo compromiso para iniciar obras; pero si no cumplen, advertimos que vendrán protestas”.

Así se expresó Horacio Juárez Salazar, secretario del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), quien añadió, “ante el nuevo compromiso del titular del INIFECH, Eduardo Zenteno Núñez, de que las obras se harán en este 2017, le recalcamos nuestras acciones a seguir y se firmó minuta de trabajo.

“Asimismo dejamos asentado que si para mayo próximo no se inician la referidas obras, los funcionarios del INIFECH tendrán que venir a Tapachula porque ya no iremos a la capital y entre las acciones está en traer al parque ‘Miguel Hidalgo’, al alumnado de las 2 escuelas con sus pedazos de mobiliario para recibir sus clases a la intemperie”.

Abundó, “hoy todos pueden ver las condiciones miserables y antipedagógicas en que se trabaja en éstas 2 escuelas, donde todo está fuera del contexto de la Reforma impuesta por el Gobierno y sigue la pregunta: ¿en dónde queda la reforma educativa, del desarrollo del milenio y lo que el Gobierno afirma que cada hora construye un aula?”.

Subrayó, “no sabemos en dónde están las obras o a dónde fueron a parar esos recursos para una educación de calidad como lo sostiene el Gobierno, de ahí que en junta de padres de familia se acordó endurecer las acciones para que haya solución a nuestra justa demanda”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar