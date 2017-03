Razonar y Disernir, Además del Inglés Obligatorio, el Nuevo Modelo Educativo

*DESDE EL PREESCOLAR LAS ESCUELAS PÚBLICAS SE CONVERTIRÁN EN BILINGÜES “O TRILINGÜES, SI ES QUE TIENEN UNA LENGUA INDÍGENA.

*TAMBIÉN LOS MAESTROS ESTAN OBLIGADOS EN APRENDER EL IDIOMA, COMO DECIDIR A QUÉ MATERIA DARLE MAS IMPORTANCIA EN LA ENSEÑANZA COMO MATEMATIVAS, ESPAÑOL O DEPORTES.

Ciudad de México; 13 de Marzo.- México tiene un enorme sistema de enseñanza de 260,000 centros escolares que atienden a 36,4 millones de estudiantes y emplea a 2 millones de maestros. México, en un acto encabezado por el presidente del país, Enrique Peña Nieto, lanzó este lunes 13 de marzo de 2017 un ambicioso y nuevo modelo educativo que entrará en vigor en el ciclo 2018-2019 y busca poner fin al rezago existente en el país, sentando las bases para una escuela propia del siglo XXI.

“Desde finales del siglo XX nuestro sistema educativo estaba agotado en muchos aspectos, enfrentaba desafíos y rezagos que necesitaban ser atendidos”, reconoció en un acto desde el Palacio Nacional rodeado de gobernadores de estados, expertos, maestros y organizaciones civiles y sindicales.

El nuevo modelo busca establecer unos contenidos mínimos en el aprendizaje en los diferentes Estados del país y renueva el sistema educativo estructurándolo en cinco ejes rectores.

Con dureza, advirtió que no transformar la escuela “condenaba” a los niños a una educación anticuada y hubiera sido “irresponsable, vergonzoso e inmoral”, lanzando así un mensaje a los detractores de la reforma educativa aprobada en 2013.

Mientras tanto, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, calificó hoy de “fundamental” la reforma del sector ante una sociedad que cambia rápidamente, y agradeció el apoyo de entidades y sociedad civil.

Señaló que el cambio más importante del nuevo modelo educativo será dejar atrás la memorización, la repetición, para que ahora los niños aprendan a aprender y a razonar.

“Esto significa que aprendan a pensar, que aprendan a discernir, que puedan diferenciar lo que importa de lo que no importa, por ejemplo, que desde internet puedan diferenciar cuáles son los contenidos que valen la pena, que dan algo valioso, y cuáles no lo son”, dijo en entrevista.

El funcionario federal señaló que el nuevo modelo da un impulso muy fuerte para que a través de los años se pueda convertir a todas las escuelas públicas en bilingües “o trilingües si es que tienen una lengua indígena” ya que se empuja al inglés desde preescolar como un segundo idioma, “esto va a tomar tiempo pero es una ruta muy clara de cómo es que lo podemos lograr”.

Otro cambio importantes será la autonomía curricular, pues “antes en México los planes de estudio eran los mismos, todos nacionales, y obligatorios, ahora el 80% va a ser así, pero va a haber un 20% en el que cada escuela va a poder definir y van a poder decidir entre todos si le quieren dar más peso a las matemáticas, al español, a las artes o al deporte, etc”.

El titular de la SEP mencionó que junto al documento del modelo, estarán entregando la ruta de implementación en el que se ponen plazos, se ponen programas, se ponen cronogramas muy específicos.

En el caso del inglés, advirtió que tomará una década como país que todas las escuelas tengan una condición bilingüe, “pero tenemos ya un camino para lograrlo, el primer paso va a ser que las normales sean bilingües, que lo que necesitamos es que todos los maestros, no solo los de inglés puedan hablar inglés, y esto va a ser un proceso que va a llevar tiempo”.

Nuño añadió que la implementación entrará en vigor hasta el ciclo 2018-2019, pues se necesitan cambios que llevarán un año, como la actualización a los planes de estudio, a los libros de texto y la capacitación a 1 millón 200 mil maestros para que conozcan a detalle este modelo.

Sobre la infraestructura insuficiente de las escuelas, el Secretario señaló que el modelo contempla el camino para que todas las escuelas cuenten con condiciones mínimas, que ya se han dado pasos con varios programas que ya se están aplicando. (Apro)