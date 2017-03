Por Alterar el Listado Nominal de Chiapanecos en el Extranjero Detienen a Exconsejera; 4 Están Prófugos

*LOS HECHOS TUVIERON LUGAR EN LAS ELECCIONES DE JULIO DE 2015, QUE LE PERMITIÓ EL TRIUNFO A ROBERTO PARDO, COMO DIPUTADO MIGRANTE.

*MARGARITA LOPEZ MORALES FUE RECLUIDA EN EL PENAL “EL AMATE”.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.,.- Agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) ejecutaron una orden de aprehensión contra una exconsejera electoral y buscan a cuatro funcionarios más por el presunto delito de fraude electoral cibernético durante la votación electrónica en el extranjero en las elecciones locales de julio del 2015.

Ramsés Ruíz Cáceres, director General Adjunto de Integración de Averiguaciones Previas de la Fepade ofreció una conferencia de prensa en la delegación de la PGR en la que dio a conocer que un juez federal obsequió cinco órdenes de aprehensión contra igual número de funcionarios del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Se trata del primer caso sobre la materia en la historia de los comicios en México, en el que exfuncionarios electorales son perseguidos y encarcelados por el delito de fraude electoral cibernético, apuntó el funcionario de la Fepade.

La primera capturada fue la Margarita López Morales, quien fue sorprendida por los elementos de la PGR cuando se dirigía la mañana de hoy a dejar a sus hijos a la escuela. Tan pronto como fue detenida fue trasladada de inmediato al penal número 14 mejor conocido como El Amate, ubicado a unos 90 kilómetros de Tuxtla en el municipio de Cintalapa.

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales fue el que giró las cinco órdenes de captura contra los consejeros electorales Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita del Carmen Girón López, Carlos Domínguez y Margarita López Morales; así como contra Amable Mendoza de los Santos quien fue secretaria Técnica de la comisión para los votos de los chiapanecos en el extranjero.

Según la averiguación previa 1100/FEPADE/2015, a los implicados se les acusa del delito de fraude cibernético, un delito no grave toda vez que alteraron el listado nominal de chiapanecos en el extranjero. Miles de chiapanecos cuyos nombres en los listados nominales de Chiapas aparecieron en otros países.

Para la realización de estos comicios, el IEPC contrató a la empresa DSI Elecciones SA de CV, la menos indicada para garantizar las elecciones pues tenía ya registro de varias irregularidades de procesos electorales anteriores. De esta empresa fue capturado en diciembre del 2015 Carlos Alberto Díaz Hernández, quien en aquella ocasión fue llevado preso en el penal de El Amate.

Según el comunicado leído por Ramsés Ruiz, funcionario de la Fepade, la empresa DSI Elecciones SA de CV, refirió haber recibido un total de 17 mil 573 solicitudes de registro de votantes chiapanecos en el extranjero, y de estos el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de esa identidad validó 10 mil 808 registros.

Sin embargo, los consejeros electorales no cotejaron ni verificaron la veracidad de los datos incluidos en el listado local de electores, y con ello no se impidió la alteración de listado de electores.

Según Ramsés Ruiz, peritos de la Fepade detectaron que en ese listado nominal se incluyeron datos falsos respecto a la residencia en el extranjero de 10 mil 808 personas y esto llevó a que la elección de un diputado migrante supuestamente obtuviera el 55.59% de votos para el Partido Verde Ecologista de México, y 44.17% para el Partido Mover a Chiapas, lo cual resulta inverosímil, ya que ningún otro partido obtuvo un solo voto.

Esto dio el triunfo al diputado migrante Roberto Pardo, quien fue desaforado del cargo en diciembre del 2015 y expulsado de ese partido político.

De los 10 mil 808 registros falsos se consolidó la votación de 6 mil 628 supuestos electores a través de medios electrónicos, e inclusive más de mil de estos sufragios se realizaron desde una computadora del propio instituto electoral.

Expuso que para realizar este fraude electrónico se utilizaron servicios de redes virtuales privadas a fin de ocultar la identidad IP real de donde se emitieron los sufragios, se utilizaron servicios de correo electrónico falso y desechable, como es el caso de yopmail, entre otros.

En total, para la elección que se realizó en 2015 en el estado de Chiapas se hizo un registro de 17 mil 573 solicitudes –entre ellas las 10 mil 808 falsas. De ese total, la investigación de la Fepade detectó que 15 mil 268 casos presuntamente provinieron de Estados Unidos, 65 de África, 794 de Europa, 51 de Asia y 30 de Australia.

Durante la indagatoria llamó la atención que se detectaron supuestos registros provenientes de naciones como Cabo Verde, Angola, Armenia, Sri Lanka y Andorra, así como Vietnam y Bosnia.

Derivado de ello es que se inició el proceso contra los consejeros electorales Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita del Carmen Girón López, Carlos Domínguez y Margarita López Morales, así como contra Amable Méndoza de los Santos secretaria técnica de la comisión de votos de chiapanecos en el extranjero.

Los consejeros Lourdes Morales Urbina, Lili Chang y Jorge Morales, no fueron sindicados en el proceso.

Si bien Margarita Esther López Morales ya está presa, se dijo que podría salir libre en las próximas horas pues el fraude electoral cibernético es un delito no grave. Del resto de los implicados algunos están amparados y otros siguen prófugos.

Este es el primer caso sobre la materia en la historia de los comicios en México, donde exfuncionarios electorales son perseguidos y encarcelados por el delito de fraude electoral cibernético, apuntó el funcionario de la FEPADE.(Apro)