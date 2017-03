Preparan Oferta Laboral Para la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

*Egresados de Universidades y Escuelas Técnicas.

Ciudad de México. 15 de marzo.- El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, confirmó en las últimas horas que hasta el momento hay registrados proyectos productivos para detonar esa estrategia por un valor cercano a los 7 mil 200 millones de dólares (unos 150 mil millones de pesos), los cuales representarán una generación de más de nueve mil 200 empleos directos.

Esos recursos serían aplicados en las primeras cuatro ZEE en el país, ubicadas en Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas.

Conforme a la cronología del proceso, las cuatro declaratorias serán anunciadas por el presidente, Enrique Peña Nieto, en éste primer semestre del año, en donde además se realizarán anuncios puntuales de inversión.

Para llegar a ese anuncio, se requería de la delimitación geográfica precisa; los incentivos fiscales, aduaneros y económicos que otorgarán todos los niveles de gobierno a las empresas que apuesten ahí su capital, así como de las facilidades administrativas que se darán.

Hace un mes, el gobierno federal dio a conocer el paquete de incentivos fiscales que se otorgarán a las empresas y personas físicas con actividad empresarial que inviertan en las ZEE de México, que entre otras cosas contempla un descuento de hasta un 100 por ciento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros diez años; y de 50 por ciento en los siguientes cinco.

Actualmente se desarrollan los estudios de Prefactibilidad y las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Social y Ambiental para que se emitan los dictámenes de las primeras cuatro zonas.

Según Candiani, se capacitará a la población en donde estén ubicadas las ZEE, y se crearán, en coordinación con las autoridades de Educación, programas más específicos para generar la mano de obra calificada que las empresas van a requerir en temas de manufactura.

Además, dijo, se está trabajando muy de cerca con autoridades, comunidades, ONG, entre otros, para respetar la biodiversidad, las culturas y la sustentabilidad de las zonas, “para no crear regiones donde después ya no haya respeto a ninguno de estos temas”.

El Macro Convenio de las Nuevas Generaciones

En torno a esos temas educativos y de capacitación, Héctor Lazos Cota, delegado de la AFDZEE en Chiapas, anunció que en los próximos días firmarán un macro convenio con las universidades y escuelas técnicas del Soconusco, tanto públicas como privadas, para ir preparando la demanda laboral que requerirán las empresas que se instalen ahí.

“La idea es que los jóvenes del Soconusco sean la fuerza laboral de esas industrias, incluyendo los mandos y áreas directivas, para evitar que se tengan que contratar a personas de otras regiones, incluso del extranjero”, indicó.

Por lo pronto ya se tiene un listado de oferta de más de 250 profesiones, entre licenciaturas, ingenierías, maestrías, doctorados, carreras técnicas y especializaciones, y se espera, una vez que lo anuncie Peña Nieto, se empiece a analizar la demanda que se requerirá.

Aclaró que, de acuerdo a lo que ocurre con las ZEE en el mundo, se contratará desde personal con amplia capacitación educativa, pero también a miles de obreros que la vida los ha convertido en mano de obra calificada.

Aprovechar Cada Centímetro es Vital

Lazos Cota confirmó también que para aprovechar al máximo cada centímetro de terreno que esté ubicado dentro del polígono de casi 600 hectáreas que los estudios consideraron factible para que ahí se instale la ZEE de Puerto Chiapas, se está concluyendo con un largo proceso de compra-venta de algunos predios de pequeños propietarios.

Calculó que son alrededor de 30 casos diferentes, cada uno con sus características muy particulares, que se han ido resolviendo paulatinamente, incluyendo la situación del registro de la propiedad, tenencia, pagos de impuestos y otras obligaciones o responsabilidades.

Indicó que es un proceso burocrático y administrativo para finiquitar conforme a la ley a los propietarios, para que no haya ningún impedimento para el establecimiento de la ZEE, cuando próximamente sea oficialmente anunciada.

Puntualizó que aún cuando hay una permanente insistencia por parte de diversos actores políticos para sectorizar ese proyecto, la instrucción y compromiso del Presidente Peña Nieto, es que la ZEE de Chiapas sea exclusiva de Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello