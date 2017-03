Protestan por la Falta de Agua en Colonias al Sur de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo.- Inconformes por la falta de agua entubada, habitantes de colonias del Surponiente de la ciudad protestaron durante varias horas en las oficinas de cobro del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) en Solidaridad 2000.

Luis Alberto Soto dijo que la falta de agua es un problema social que no ha sido atendido, toda vez que el director de ese organismo, José Antonio Ovando Matías está más preocupado en atender su empresa constructora que dar solución a la escasez del líquido.

Es deficiente el servicio y se pronunció porque se investigue el destino de los ingresos que cobran a los usuarios, afirmó, toda vez que por un lado dicen que las tarifas no han aumentado, pero en los recibos se percibe otra cosa, los excesivos cobros.

La molestia es que tienen cinco días sin agua, pero los recibos sí llegan de manera puntual y con un alto costo, por lo que insistió en la intervención de la PROFECO.

Soto manifestó que ya han sostenido pláticas con el funcionario municipal, pero ha hecho caso omiso al problema de la escasez de agua y también acusó al director operativo de Coapatap, Elvis “N” que actúa con prepotencia contra los usuarios.

Durante varias horas no permitieron que los usuarios entraran a pagar, toda vez que es la única forma de ejercer presión para que les proporcionen el servicio de agua entubada a las diversas colonias, entre ellas Solidaridad 2000, Cafetales, Antiguo Aeropuerto, Buenos Aires, Pobres Unidos.

Por su parte la señora Emilia Gómez Yamamoto, vecina de los edificios de Solidaridad 2000, manifestó que ya son cinco días que no cuentan con el vital líquido. EL ORBE/Rodolfo Hernández González