Detienen a Otro Exalcalde de Chiapas por no Entregar la Cuenta Pública de su Periodo

* YA VAN CINCO EX EDILES PRESOS Y 14 MÁS SON BUSCADOS POR LAS AUTORIDADES.

* AUDITORIAS DETECTAN IRREGULARIDADES POR VARIOS MILLONES DE PESOS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo.- En las últimas horas, elementos de la Procuraduría General de Justicia cumplieron con una orden de aprehensión en contra del exalcalde del municipio de Huixtán, Waldo Martín Pérez Bautista, quien es acusado del delito de Ejercicio Indebido del Poder.

El hoy detenido, de origen perredista, presidió el Ayuntamiento local de ese lugar en el periodo anterior, es decir, del 2012 al 2015.

Justo cuando los uniformados lo arrestaban, un grupo de personas trató de impedirlo y por ello se suscitó un conato de enfrentamiento, que concluyó cuando los de la ley lograron subirlo a un vehículo y llevarlo consigo.

Se supo que inmediatamente fue trasladado al penal Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 1, mejor conocido como “El Amate”, ubicado en Cintalapa de Figueroa, en donde afrontará las acusaciones en su contra.

De igual forma, ya habían sido detenidos los exalcaldes Guadalupe Esquivel García, de Teopisca; y Pedro Meza Ramírez, de Tenejapa, a quienes se les detectó irregularidades en su administración por varios millones de pesos.

En la víspera, el rotativo EL ORBE adelantó que ya se habían concluido los plazos en los que los exfuncionarios debieron haber comprobado el uso y destino de los recursos del erario, y se advertía que empezaban a liberar las órdenes de aprehensión.

Fuentes extraoficiales indicaron que los motivos de éstas detenciones se derivan de erogaciones no comprobadas, falta de documentación probatoria, pago excesivo por obras y saldos pendientes por comprobar.

Las mismas fuentes informaron que también fue detenido el exalcalde del municipio de Tumbalá, Urbano Álvaro Arcos, y se reservaron la identidad de otro que corrió con la misma suerte.

Tampoco se revelaron los datos de 14 más que ya cuentan con denuncia penal por no cumplir con el proceso de entrega-recepción, y se supone están en su búsqueda.

Las auditorías a las cuentas públicas (origen y aplicación de los recursos públicos) buscan transparentar la rendición de cuentas e informar con oportunidad, al Congreso del Estado y a la sociedad, el estado que guardan las finanzas públicas tanto del orden estatal como del municipal.

Sin embargo, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), presentaba rezagos desde el 2010, y eso había ocasionado que la población considerara que los Exalcaldes contaran con impunidad.

Hoy se espera que la ley se aplique por igual y no únicamente en contra de quienes no cuentan con un padrinazgo político, sobre todo aquellos que encabezan los informes de los órganos fiscalizadores estatal y federal, como los que mayores irregularidades se les han detectado en las auditorías a sus administraciones.

Cero Tolerancia…no Cacería de Brujas.

Sobre el tema, el titular de la Auditoría Superior en Chiapas, Alejandro Culebro Galván, declaró a los medios de comunicación que aún existen expedientes en proceso de ejecutarse en contra de aquellos ex presidentes municipales que no cumplieron con la entrega de la Cuenta Pública ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), sin que esto signifique una “cacería de brujas”.

En realidad, aclaró, se trata de cero tolerancia en contra de aquellos Exalcaldes incumplidos, a quienes se les aplicará la ley.

“Hay que dejarlo muy claro, esto no tiene nada que ver con una cacería de brujas, ni con tratar de hacer castigos ejemplares o con tintes políticos, en lo absoluto”, insistió.

Con relación a la Cuenta Pública 2015, explicó que se auditaron a los 122 municipios de la entidad y derivado de ello se entregó un informe al Congreso del Estado, desde donde se les dio a los Ediles un plazo de 45 días para solventar las observaciones. Sin embargo, algunos no pudieron comprobar el destino de los recursos.

Reconoció la labor y acompañamiento del Ejecutivo Estatal a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado al cumplimentarse las denuncias realizadas por el Órgano de Fiscalización, lo que ha permitido la detención de los Exalcaldes. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello