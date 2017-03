COAPATAP Destruye Calles en Buen Estado

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo.- La destrucción de calles en buen estado continúa por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), sin que su titular, José Antonio Ovando Matías, actúe con responsabilidad.

Ahora la calle destruida, que ya tiene varios días, es la 2ª Oriente, entre 5ª Avenida Sur y 5ª Privada Sur, situación que provoca molestias entre quienes viven en ese sector, así como por los conductores de automóviles y motociclistas.

Ya han reportado el desperfecto a las oficinas del organismo municipal, donde solamente les responden que ya pasará la cuadrilla a parchar el asfalto roto, pero no cumplen. La banqueta también la rompieron y ya una persona de la tercera edad sufrió un accidente.

En las instalaciones del Coapatap los empleados han informado que el director Ovando Matías anda más preocupado en atender los asuntos de su constructora, que su responsabilidad en el organismo municipal la cual anda de cabeza.

Otro problema que enfrentan los usuarios es la falta de agua entubada en diversos sectores de la ciudad, situación que no es corregida porque a pesar de los miles de pesos que hay por ingresos cada mes, no adquieren suficiente material para la potabilización. EL ORBE/Rodolfo Hernández González