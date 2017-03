En Riesgo de Secarse Cuencas del Río Coatán y Cahoacán

* Debido a la Falta de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo.- “Las cuencas de los ríos Coatán y Cahoacán, ya presentan problemas de falta de agua con el cambio climático, las sequías y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha incidido desde el 2005 en adelante haciendo reforestación y conservación de suelos”, expresó, Gerardo Hernández Guzmán, Jefe de Distrito 017 de la Semarnap.

Añadió, “la cuenca del Cahoacán aún no está tan afectada y desde el 2008 al 2013 se trabajó en la cuenca alta y media del río Coatán, como es la zona de Pavencul y Chespal, donde se hicieron represas filtrantes, reforestación a través de pinos, tratando de incidir en la conservación de suelos y las zonas de las cuencas”.

Indicó, “aunque a nosotros como CONAGUA no nos corresponde directamente hacer esos trabajos, tratamos de incidir por los escurrimientos de los azolves hacia el cauce del río, entonces, les pusimos algunas represas para evitar que el azolve llegue directo al río.

“Luego no hubo recursos para la parte media y alta; pero seguimos insistiendo en la autorización de presupuestos y se está en ese proceso. Se tienen que ir haciendo zonas compactas y fueron muy puntuales por la cuestión de la inversión que autorizaron en su momento a la CONAGUA; pero falta por hacer”.

Explicó, “los recursos tienen que autorizarse a través de carteras de proyectos, eso sigue todo un proceso y va cambiando en cada una de las acciones, por ejemplo, ahora nos están pidiendo ubicarnos más a nuestra área de Distrito.

“El año pasado, para todo el Distrito se hizo un diagnóstico de conservación de suelo y tratar de evitar que se siga degradando en esa parte, por eso, hemos dado asesoría a través del Patronato de la A.C. para hacerles llegar reforestaciones de huertos, frutales y se dé un poco de valor agregado a la familia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar