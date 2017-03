Pablo Salazar Quiere Seguir Haciendo Política sin Haber Cumplido a los Damnificados de “Stan”

*EL EXGOBERNADOR BUSCA CONTINUAR EN LA IMPUNIDAD, CUANDO MILES DE PERSONAS SIGUEN ESPERANDO LAS VIVIENDAS DE LA RECONSTRUCCIÓN.

*PRETENDE PROTEGERSE CON UNA CURUL EN LAS PROXIMAS ELECIONES, SIN HABER ACLARADO EL DESTINO DE LOS MÁS DE 11 MIL MILLONES DE PESOS.

Tapachula, Chiapas. Marzo 20.- “Chiapas quiere que regrese el ex gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, pero todo lo que se llevó”, sostuvo el presidente de la la Sociedad Civil del Soconusco, Carlos Tapia Ramírez.

En entrevista informó que éste lunes envió una misiva a la Cámara de Diputados Federales en la que se refiere a que en los últimos días un grupo de legisladores decidió que no procediera el juicio político en contra de Salazar Mendiguchia.

La demanda había sido interpuesta por los damnificados que resultaron del paso del huracán Stan por Chiapas, cuya denuncia la presentaron el 09 de Julio del 2007, por los delitos de abuso de poder y autoridad.

Según Tapia, hay indignación en la entidad por ese tipo de arreglos de las cúpulas en el poder, “porque Pablo Salazar enfrenta una averiguación previa ante la Procuraduría General de la Republica y otras más en la General de Justicia del Estado”.

Esas últimas, dijo, fueron interpuestas por la Secretaria de la Función Pública, derivado de la aplicación fraudulenta de los fondos para la reconstrucción de la zona afectada por el huracán Stan.

Lamentó que muchas cárceles en el país estén llenas de inocentes y que las autoridades tengan después que pedir perdón y liberarlos, mientras que en el caso de Pablo Salazar, el agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa II-FECCSPF, no ha realizado ni el desahogado de las diligencias en diez años.

“Más bien, ha dejado de realizar su trabajo como representante social y ha vulnerado la esfera jurídica del derecho consagrado en la Constitución General de la República Mexicana, por lo que considero que ha omitido realizar las diligencias correspondientes en esa indagatoria”, indicó.

Por lo mismo solicitó la comparecencia de ese agente del Ministerio Público, a fin de que informe los motivos que ha tenido para no realizar el desahogado de las diligencias.

Recordó que en tiempo de Pablo Salazar, los chiapanecos fueron defraudados porque no se realizaran las obras sociales con la debida transparencia ni otras contempladas en la reconstrucción de la zona afectada por el huracán Stan.

Así también, que fue el gobierno federal el que proporcionó esos fondos para la reconstrucción y que se calcula que lo defraudado a los chiapanecos fue en el orden de los once mil millones de pesos, más donativos de particulares y fundaciones.

“Es una burla para el pueblo de Chiapas que en lugar de que se le aplique la justicia a Pablo Salazar, por los pendientes que tiene con la Justicia, se le permita que se pasee por todo el Estado, esté en abierta campaña y promueva un movimiento político”, indicó.

Con ello, agregó, se ufana de manera falaz y cínica de la justicia, “ya que aún cuando encabezó un gobierno tirano, opresor a los medios de comunicación, ejerció con abuso de poder y autoridad, desvió recursos y por su actitud criminal por omisión y negligencia, fallecieron niños en el hospital de Comitán, pretende manipular de nueva cuenta la política en el Estado”.

Los damnificados, insistió, han esperado por más de una década que por lo menos las autoridades lleven a la cárcel a quien se ha comprobado desvió los recursos destinados para la reconstrucción de la zona afectada por el Stan, es decir, Pablo Salazar, de quien goza abiertamente de impunidad-

Es más, recalcó, en lugar de aclarar el destino que tuvieron esos once mil millones de pesos por los que ha sido denunciado de peculado, se burla de las autoridades y del propio pueblo de Chiapas al autonombrarse el mejor gobernador que ha tenido el Estado.

Concluyó diciendo que mientras no se aplique la ley en contra de Pablo Salazar, la población no creerá más en sus autoridades, sobre todo en las que imparten la justicia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello