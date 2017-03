Fortalecen Acciones en Municipios de la Costa Ante Incendios Forestales

*Protección Civil y Presidentes Municipales.

Tuxtla Gutiérrez.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil, intensifica las tareas para combatir los incendios forestales en la entidad chiapaneca, mediante sobrevuelos con presidentes municipales de Arriaga, Tonalá e Ixtapa, en los lugares donde se han detectado incendios en los últimos días.

Al respecto, el titular de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, explicó que se busca sensibilizar sobre el tema, de tal manera que, desde otra perspectiva puedan observar la magnitud y daño que se ocasiona en el entorno si no realizan acciones de prevención.

García Moreno destacó que es tiempo de crear conciencia y evitar los incendios forestales, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse con las autoridades federales y estatales, e instó a contratar, si es necesario, a más personal para el combate de incendios con el fin de que sean atendidos de manera puntual y no se lleguen a ser un peligro para las comunidades aledañas.

Cabe destacar que en los últimos días se han presentado incendios en Arriaga, Tonalá, Jiquipilas, Pijijjiapan y en los límites de Ixtapa y Zinacantán, donde agentes de 40 Comunidades establecen a personal para realizar trabajo de Prevención (Brechas) y combate de fuego.

Resaltó que no se debe utilizar el fuego únicamente como método de limpieza, debido a que esta práctica, si no es controlada, podría tener consecuencias trágicas, además de estar considerada como un delito que puede pagarse con cárcel, por lo que se pide a la población a no exponer su libertad ni su integridad física.

Pidió extremar precauciones y no dejar encendidas fogatas, cigarros, cerillos o brasas y evitar dejar fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas, que, por la acción de los rayos solares, pudieran convertirse en una fuente de calor que pueda provocar un incendio.

En caso de detectar fuego, calor, humo anormal o un incendio forestal, por pequeño que parezca, se avise inmediatamente a las autoridades estatales, municipales o locales, a través del número de emergencias 911. ICOSO