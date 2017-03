Deben Reubicar el Albergue “Belén”

*Demandan Colonos de “San Antonio Cahoacán”.

Tapachula, Chiapas, 22 de marzo.- Es preocupante el riesgo al que se exponen los menores migrantes al quedarse fuera junto con sus padres porque el albergue Belén ya es insuficiente, precisó la habitante de la colonia San Antonio Cahoacán, María Isabel González Moreno.

Dijo que no está en contra de los migrantes, pero lamentablemente ese sector se ha vuelto inseguro porque así como unos vienen en busca de refugio o de mejorar sus condiciones de vida, hay muchos que traen malas intenciones.

Explicó que al volverse insuficiente el albergue, lo mejor sería que lo reubiquen hacia otro lugar donde haya más espacio, porque los menores de edad se ven expuestos al peligro al no haber capacidad para que se queden dentro de las instalaciones.

Hizo un llamado a los organismos no gubernamentales de derechos humanos tanto nacionales como extranjeros para que se atienda esta problemática.

González Moreno manifestó que esto sucede de manera frecuente, “dónde están los derechos humanos,los tratados internacionales, ya hubo más de ocho muertos en ese sector”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González