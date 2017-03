Ordena Trump Endurecer Estándares Para Visas: NYT

Ciudad de México; 23 de Marzo.- La administración del presidente Donald Trump está haciendo más difícil la entrada a EU de millones de personas al exigir nuevos y mayores controles de seguridad para otorgar visas a turistas, viajeros de negocios y familiares de residentes estadounidenses, informó The New York Times.

Cables diplomáticos enviados la semana pasada por el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, a todas las embajadas estadounidenses, dan instrucciones a funcionarios consulares para ampliar considerablemente el escrutinio para las solicitudes de visa. Este, señala el NYT, es la primera evidencia del “veto extremo” que Trump prometió durante su campaña presidencial.

Las nuevas reglas generalmente no aplican para 38 países -incluyendo la mayor parte de Europa y viejos aliados de EU como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur- cuyos ciudadanos son admitidos rápidamente en EU con un programa especial de visas. Ningún país de Medio Oriente o África es parte de este programa. En 2016, EU emitió más de 10 millones de visas para visitantes extranjeros.

Pero Trump y su equipo de seguridad nacional no esperarán a endurecer las reglas para decidir quién puede entrar. Funcionarios de las Embajadas deben aplicar ahora un análisis más riguroso a un grupo más amplio de solicitantes de visa para determinar si suponen riesgos de seguridad para el país norteamericano, según señalan cuatro cables enviados entre el 10 de marzo y el 17 de marzo.

Ese escrutinio adicional incluirá preguntar detalladamente a los solicitantes sobre sus antecedentes y hacer pruebas obligatorias de la historia en redes sociales si una persona ha estado alguna vez en un territorio controlado por el Estado Islámico. (Sun)