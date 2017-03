Recuerdan 23 Años del Asesinato de Colosio

Ciudad de México, 23 de marzo.- A 23 años de que fue asesinado Luis Donaldo Colosio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuerda este jueves al que fuera candidato a la Presidencia de México.

En la sede nacional del Revolucionario Institucional se dieron cita los principales representantes del partido y miembros de la Fundación Colosio.

El presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa, apareció acompañado del secretario de Salud, José Narro Robles; el coordinador de los diputados priístas, César Camacho; el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid y el líder de la bancada en el Senado, Emilio Gamboa.

Entre otros asistentes destacados se encuentra el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours y la ex embajadora, Beatriz Paredes. El primero en rendir unas palabras en memoria del ex candidato presidencial fue José Narro.

A 23 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, los priístas siguen de luto. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, acompañó a la familia del extinto candidato presidencial a rendir tributo a la memoria del desaparecido político.

En Magdalena de Kino, Luis Donaldo Colosio Riojas, Laura Elena y Claudia María Colosio Murrieta; la gobernadora Claudia Pavlovich, Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno; Andrea de la Mora, secretaria General del CDE del PRI en Sonora, entre otros asistentes, llevaron ofrendas florales y recordaron al político en un aniversario más de su partida.

Con la participación de Ejército Mexicano, se rindió honores a la Bandera, se cantó el Himno Nacional y se le dedicó un minuto de aplausos, en la plaza principal donde está la escultura de Luis Donaldo Colosio, donde también le colocaron ofrendas florales.

Posteriormente, fue recordado en el mausoleo donde están los restos del ex candidato presidencial asesinado el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, durante un acto de proselitismo.

A través de su cuenta de Twitter @ClaudiaPavlovic publicó: “Conmemoremos la vida de Colosio, trabajando por los que menos tienen y cerrando la brecha de desigualdad que persiste en nuestra sociedad”.

“Disciplina, esfuerzo y honestidad, es el legado que Luis Donaldo Colosio deja. Honremos su memoria siguiendo su ejemplo”.

Por la mañana, se le rindió homenaje en Hermosillo, capital del estado, en el busto erigido en el bulevar Colosio y calle Olivares, donde también se montaron guardias de honor y le colocaron ofrendas florales.(Sun)