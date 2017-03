Dinero Para Construcción del Muro Saldrá de los Contribuyentes Estadounidenses

Trump busca 6,600 mdd para muro y seguridad fronteriza.

* México no Pagará ni un Solo Peso.

Uno de los temas más sonados durante la campaña presidencial de Donald Trump no solo fue quién pagaría por el muro fronterizo, sino que obligaría a México a pagar. La construcción del muro fue algo más que la frase que levantaba aplausos en los discursos de Trump, se convirtió en un una demanda popular entre sus seguidores.

Pero en el presupuesto enviado por Trump al Congreso de Estados Unidos, revelado la noche del miércoles, el presidente pidió 4,100 millones de dólares para la construcción del muro. Reuters informó que Trump pidió 1,500 millones para este año fiscal y otros 2,600 millones para el año fiscal de 2018, que inicia el 1 de octubre.

El dinero para pagar por el muro vendrá de los contribuyentes estadounidenses y no de México, quien ha dejado claro que no va a pagar por el muro.

A principios de este año, Trump se echó para atrás en su promesa de campaña y admitió que los estadounidenses terminarían pagando la factura, pero afirmó que México “nos reembolsaría el costo del muro”.

Un informe del Departamento de Seguridad Nacional estimó que el costo del muro fronterizo sería mucho mayor de lo que Trump había prometido en la campaña electoral. Trump ha dicho que el muro costaría 12 mil millones de dólares, pero la dependencia calculó que costaría 21 mil 600 millones de dólares y tardaría tres años en construirse. Agencias