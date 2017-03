Ganaron los Mejores

* México 2-1 Costa Rica; Cafetaleros 2-1 Murciélagos

Ciudad de México; 24 de Marzo.- La fiesta fue redonda. Chicharito y su gol para ser máximo goleador del Tri, el Azteca que respondió con apoyo, aunque el grito incómodo no desaparece y tres puntos que le entregaron a México la cima del hexagonal para ir aclarando el panorama hacia Rusia 2018.

El Tri eludió la altitud de la capital mexicana para vencer 2-0 a Costa Rica y de pasó reencontrarse con la afición que dejó atrás los abucheos pero no los gritos que ya han costado multas y que no se ve forma de poder disminuir, pues ahora hasta los visitantes se unieron al momento en que Memo Ochoa sacaba de meta.

Chicharito se encargó de poner el compás a la fiesta. El delantero del Tri por fin pudo empatar los 46 goles que lo ponen en la cima del goleo histórico junto a Jared Borgetti y fue con una bella jugada comenzada por Oribe Peralta, seguida de una extraordinaria asistencia de Vela que definió con un sutil toque ante la salida de su excompañero en el Real Madrid, Keylor Navas.

Costa Rica despertó con el tanto mexicano y en un par de ocasiones puso en predicamentos la cabaña mexicana, aunque Memo Ochoa respondió bien en la primera y en la segunda el disparo de Bolaños se fue apenas abierto.

Vela tuvo el segundo con un gran disparo de zurda que Navas alcanzó a desviar y fue en la recta final del primer tiempo cuando Néstor Araujo puso el 2-0 con un cabezazo que el portero tico no supo atacar y el balón terminó dentro de su portería. Era el gol de la calma.

Damm y Molina fueron las herramientas con las que Osorio congeló el partido. El de los Tigres desequilibró y cuando por fin logró sacar a Navas, Jiménez dejó ir el tercero al no llegar a la cita con la portería abierta.

El Tri llegó a 7 puntos en la eliminatoria, es líder como no lo era desde hace 12 años y después de dos ciclos, parece que el sufrimiento no será más la característica del camino del Tri a un Mundial. (Agencias)

Cafetaleros Gana 2-1 a Muciélagos

El equipo de Cafetaleros de Tapachula regresó al camino de la victoria, luego de vencer esta noche a su similar de Murciélagos por 2-1 correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2017.

El equipo albiverde luego de dos derrotas consecutivas regresaba a su territorio, con el único objetivo en mente de conseguir las tres unidades que le permitieran salir del mal momento.

Paco Ramírez inició con dos modificaciones, incluyendo en su alineación titular a Tiago Dutra y sorprendentemente a Ramón Da Silva, quién no había gozado de confianza.

Los de casa abrieron el marcador a los quince minutos, obra de Edy Brambila quien con este gol llegó a cuatro anotaciones en el torneo.

El gol cayó tras una buena jugada de Juan Vigón que sirvió a Edy a merced y realizar la primera anotación del encuentro.

En el 26′ los Murcys tuvieron una clara dentro del área chica, cuando el atacante Brayan Martínez se dispuso a definirla de “tacón”, pero Héctor Morales estuvo muy atento y evitara anotación del rival.

Al minuto 31′ Juan Pablo Vigón la hacía de “crack”, al querer incrustar el esférico al ángulo superior izquierdo de Javier Romo, arquero visitante, que se vistió de héroe y evitar la segunda anotación en contra.

Para las acciones en la segunda mitad, los Murcys apretaron más en búsqueda del empate. Fue así que en el minuto 15′ el capitán y excementero Nicolás Vigneri, emparejaba los cartones del encuentro.

Luego de esta anotación, el equipo Cafetalero reaccionó y afortunadamente cinco minutos más tarde el jugador que gozó por primera vez la titularidad, Ramón Da Silva regresaba la ventaja para la oncena de casa.

El gol se originó gracias a un disparo de Vigón que se estrelló al poste y Ramón estuvo atento para el remate y gritar este gol en su máximo esplendor.

Luego de esta anotación el partido cayó en un juego pausado, con un Cafetaleros que buscó cerrar el partido modificando a línea de cinco y que surtió efecto al final del encuentro.

Con el partido finalizado Cafetaleros sumó su quinta victoria ante los 7,300 aficionados que se hicieron presentes esta noche en el Estadio Manuel Velasco Coello, con este triunfo el equipo llegó a dieciséis unidades para ubicarse en la décimocuarta posición del torneo Clausura 2017 del Ascenso MX. EL ORBE/Nelson Bautista