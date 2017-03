Raquítico y Pésimo Festival Cultural Organiza el CONECULTA en Tapachula

* ESCRITORES Y ARTISTAS LOCALES LAMENTAN ABANDONO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, JUAN CARLOS CAL Y MAYOR.

Con la ausencia de Juan Carlos Cal y Mayor, titular de Coneculta en Chiapas, dio inicio ayer el festival ‘Fray Matías de Córdova’ en su XIV edición, quien volvió a demostrar una total falta de respeto a los soconusquenses, ya que no acudió al primer evento realizado en las instalaciones del Planetario.

Ante un público que abarrotó el salón principal de la Casa de Ciencia y Cultura en Tapachula, el escritor tapachulteco Gabriel Aguiar Ortega, presentó su libro Mujeres Mexicanas Revolucionarias, obra que editó con sus propios recursos como lo ha hecho con al menos cinco más, sin que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes le haya publicado alguna.

Integrantes de la Asociación de Escritores de Tapachula, liderados por Gerardo Torreblanca, dieron a conocer su inconformidad en contra del titular de ese instituto cultural, pues no solamente los ha marginado al no publicarles un solo libro, sino que tampoco les apoya con los talleres de literatura, no obstante haber un presupuesto para estas actividades, las que extrañamente en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal se realizan a cada rato, contando incluso con la difusión en los medios de comunicación nacional.

Lo mismo sucede con los festivales culturales realizados en esos lugares del centro y norte del Estado, como el ‘Rosario Castellanos’ en Comitán; el ‘Cervantino Barroco’ en San Cristóbal de Las Casas, el ‘de las Culturas’ en Tuxtla Gutiérrez, el ‘Cultural de la Frailesca’, todos ellos se han hecho famosos porque Coneculta los difunde en la radio, televisión y periódicos nacionales, argumentaron los escritores soconusquenses.

Añadieron que, mientras que el ‘Fray Matías’ en Tapachula inició hace catorce años con una duración de cinco días y con la participación de artistas nacionales e internacionales de renombre, desde que Juan Carlos Cal y Mayor fue nombrado titular de dicho Consejo, el festival se vino abajo y actualmente sólo dura tres días y en sus eventos la mayoría de los participantes son artistas locales.

Escritores de Cacahoatán, Tapachula, Huehuetán y Huixtla, piden al gobernador Manuel Velasco Coello, el cambio de Juan Carlos Cal y Mayor en Coneculta, quien se ufana de tener más de 20 años como político, ya que fue diputado local por el PAN, fungió como Secretario de Turismo y de ahí tampoco pudo sacar avante su trabajo, por lo que fue cambiado a la titularidad del Coneculta en medio del repudio de los escritores, escultores, pintores, cantantes y artistas chiapanecos que, afirman, carece del perfil adecuado para ese cargo. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez