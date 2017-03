De Mal en Peor el CONECULTA al Mando de Carlos Cal y Mayor

* Demuestra Ineptitud y Falta de Interés en la Organización de Eventos.

Tapachula, Chiapas; 25 de Marzo.- La desorganización, ineptitud, la falta de interés y el desprecio al Soconusco por parte del aún director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), Juan Carlos Cal y Mayor Franco, se vio reflejado este fin de semana en la ciudad, por el fracaso del Festival ‘Fray Matías de Córdova’.

El evento dejó de ser, por esos yerros, aquel que conjugaba los grandes espectáculos internacionales con el espacio para los artistas locales, y servía de gran atractivo para el turismo nacional y centroamericano.

Esta vez no hubo la publicidad en Centroamérica para hacer el llamado a los hermanos guatemaltecos. Es más, el evento pasó casi desapercibido hasta para los tapachultecos.

Para poner un sólo ejemplo del desorden de Cal y Mayor, para este domingo se programó la llegada de la cantante chilena, radicada en México, Norma Monserrat Bustamante, conocida popularmente como, Mon Laferte.

De inicio se dijo que el espectáculo de la intérprete, de 34 años, se llevaría a cabo en las instalaciones del Teatro de la Ciudad.

En las redes sociales hubo protesta durante toda la semana, ya que se desconocía cómo y quién distribuyó los alrededor de mil espacios disponibles en ese lugar, y cuánto costaron.

Se especuló de todo, incluso de que las entradas habían sido vendidas subrepticiamente en grandes cantidades de dinero y que, supuestamente, eso estaba dejando ganancias por más de un millón de pesos.

Luego de las inconformidades vinieron las advertencias de parte de la población en torno a que el Teatro de la Ciudad no podría dar cabida a todos aquellos que quisieran entrar a ver a Laferte y que, incluso, habría riesgo para la seguridad del lugar.

Por ese error de Cal y Mayor, el evento tuvo que enviarse a las instalaciones de la Feria Mesoamericana, autorizado por el gobernador Manuel Velasco Coello.

Así, con todo cinismo, éste sábado fue distribuido un video en mensajes telefónicos, en donde el titular del Coneculta sale sentado y se explica que Laferte cantará, pero en el Masivo de la Feria.

Lo peor es que se debió reconocer que esa decisión se tomó derivado de la información publicada ayer por el rotativo EL ORBE, al ver las inconformidades de la ciudadanía.

Coneculta…el Desprecio a Tapachula.

El actual desprecio del Cal y Mayor Franco a Tapachula no es una situación aislada ni tampoco una casualidad. Es algo reiterativo.

Basta recordar que sin que existiera una explicación oficial sobre lo ocurrido, al aún titular del Coneculta se le hizo muy fácil cancelar la edición 2016 del Festival Internacional “Fray Matías de Córdova”, celebrado anualmente hasta entonces desde hace 14 años en Tapachula.

Pero el resto de los eventos culturales programados en el 2016, incluyendo obviamente el de Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Villa Flores, Villa Corzo, Tuxtla Gutiérrez, entre otros, no sufrieron cambio alguno.

Si no es desprecio al Soconusco y en especial a la segunda ciudad más grande del Estado, entonces, ¿cómo se le podría llamar a esa actitud del inepto personaje?

La edición 2016 de ese Festival en Tapachula se fue postergando una y otra vez. La última programación, hecha también al vapor, se había anunciado para el jueves 8 de diciembre y concluiría cuatro días después. Tendría como sede las nuevas instalaciones del Teatro de la Ciudad.

Ya estaba programada la participación de artistas como Astrida Jadad y Carlos Cuevas; la marimba Tlen Huicani; el Circo Dragón, la Orquesta Sinfónica de Chiapas, entre otros.

Como era de esperarse, las agencias de viajes y prestadores de servicios buscaron respuestas oficiales sobre la cancelación del evento, pero solamente encontraron evasivas.

También habrá que dejar en claro que el gobernador Manuel Velasco Coello, ha dicho una y otra vez que el Soconusco, sobre todo Tapachula, es la gran prioridad de su Gobierno.

Por eso rescató el Teatro de la Ciudad para impulsar la cultura, pero ese esfuerzo se va a la basura porque su empleado, o sea el inútil de Cal y Mayor, le importa un bledo la frontera sur.

Esa postura de miseria para esta región, quizá le quedó arraigada desde el sexenio pasado, cuando fue empleado del exgobernador Juan Sabines Guerrero, hoy famoso por haber dejado la deuda más grande en la historia de Chiapas.

En ese funesto sexenio, Juan Carlos Cal y Mayor fue severamente cuestionado porque se la pasó viajando al extranjero con cargo al erario.

Al menos se esperaba que esos opulentos recorridos, sobre todo en Europa, fueran justificados con resultados extraordinarios y los detallara en las comparecencias ante los Diputados locales, pero no lo hizo.

Se cree que, en realidad, la llegada a su anterior chamba, fue un pago de factura luego de que se subió al juego de la democracia como aspirante a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, en donde curiosamente ganó Sabines Guerrero, quien poco después se convertiría en su patrón.

Hoy, la lealtad que le guarda a Sabines Guerrero podría ser el motivo por el que consiguió seguir beneficiándose con el erario y que lo sigan aguantando, porque no hay otra explicación. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez