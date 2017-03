Detectan VIH-SIDA en Flujos de Migrantes, la Mayoría de Casos en Africanos y Haitianos

* EXTRANJEROS YA RADICAN EN LA CIUDAD Y PULULAN EN LOS MERCADOS. ESTADOS UNIDOS NI LOS PELA.

* VIVEN REFUGIADOS EN CONDICIONES INSALUBRES Y AMONTONADOS EN PEQUEÑOS CUARTOS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo.- La Secretaría de Salud en Chiapas confirmó, en las últimas horas, que dieron positivo 15 casos de VIH-Sida en los grupos de migrantes evaluados médicamente y de manera voluntaria a su paso por la frontera sur.

De ellos, el mayor número de infectados por el virus son de origen haitiano y africano, y el resto de Honduras, Nicaragua y El Salvador.

De acuerdo al jefe de la Jurisdicción Sanitaria No VII, con sede en Tapachula, José Esaú Guzmán Morales, la situación es sumamente preocupante para el país, porque se trata de grupos flotantes que, a pesar de las condiciones en su salud, deciden continuar su camino hacia el interior del país y, de ser posible, llegar a los Estados Unidos.

A los que se les confirmó el VIH, no se les puede detener porque no se trata de delincuentes, sino personas enfermas, afirmó.

En el caso de la Jurisdicción a su cargo, señaló que se les dio atención médica durante su estadía en cualquiera de los 16 municipios de la región, y se les garantizó tratamiento para al menos tres meses.

Además, se les otorgó orientación sobre las acciones a seguir para cuidar su salud, y a los lugares donde tiene que acudir en territorio nacional para recibir atención médica y tratamiento gratuito.

Casi 20 Mil Consultas a Migrantes.

Según el galeno, el año pasado la Secretaría de Salud en Chiapas instaló tres módulos de atención médica especializada en migrantes. La primera en Frontera Talismán, otra en Suchiate y una más en el centro de Tapachula, donde fueron atendidas unas cinco mil personas de origen extranjero, que acudieron por sí mismas en busca de ayuda.

Así también, que a los Centros de Salud de los 16 municipios de la región, acudieron durante el año unos once mil extranjeros por las mismas causas, además de un subregistro de alrededor de dos mil migrantes.

En esas consultas se detectó principalmente, según Guzmán Morales, enfermedades respiratorias, gastrointestinales, dengue, hipertensión, diabetes, entre otras, así como mujeres embarazadas.

Paralelo a ello, se ha hecho la búsqueda intencionada de un catálogo de enfermedades letales, como el Ébola, pero asegura que no se ha confirmado ningún caso.

Los Migrantes se Están Quedando en Chiapas.

De acuerdo al funcionario estatal, muchos migrantes están renunciando a seguir su camino y se están quedando a radicar en Tapachula y en diversos municipios de Chiapas, mientras que otros grupos viven hacinados en espera de una oportunidad para continuar su viaje.

Esa situación, dijo, es preocupante también, porque al vivir en esas condiciones podrían ser parte de una cadena de contagio de alguna enfermedad.

Por ello, se instruyó ir en búsqueda de esos grupos y se han encontrado que muchos de ellos viven amontonados en casas de huéspedes, “a donde les hemos exhortado a los dueños a que tengan las medidas higiénicas necesarias para no ser clausurados en materia sanitaria”.

Para ejemplo, comentó que en un solo lugar encontraron radicando a 60 personas de origen cubano. Al revisarlos se detectó a dos personas con fiebre intensa, una por infección en las vías urinarias y otra por problemas gastrointestinales, así como dos embarazadas con diversas molestias.

Además, que en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, hay presencia médica permanente, en la que se vigila sigilosamente cualquier indicio de enfermedades contagiosas.

La preocupación de la sociedad sobre el peligro en materia de salud que representan los flujos ilegales de migrantes, había sido llevada a la opinión pública desde hace dos años a través del rotativo EL ORBE.

Cabe mencionar que de los casos de Sida detectados hasta ahora, en los extranjeros que van de paso, son de aquellos que de manera voluntaria han solicitado los exámenes médicos; es decir, los infectados pudieran ser muchos más de lo que nos imaginamos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello