Escasez de Pasto y Agua Afectan al Sector Ganadero de la Región

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo.- Aunque hasta el momento no se han registrado muertes de animales, la sequía le está pegando bastante fuerte al sector ganadero por la escasez de agua y pasto, afirmó el presidente de la Asociación Ganadera Local General Emiliano Zapata de Tapachula, Bersaín Mejía Rubio.

Destacó que han empezado a regar sus zonas de pastoreo y a comprar forraje para evitar que sus animales se pongan flacos por la severa sequía, además de tomar acciones preventivas porque por el exceso de calor son susceptibles a enfermedades.

En diciembre se presentaron algunos casos de derrengue, inmediatamente vacunaron el hato y afortunadamente esa situación quedó controlado.

Precio del Ganado se Norma

a Través de la Bolsa de Chicago.

Afortunadamente los precios del ganado han empezado a despuntar, a esto se debe agregar que los costos de comercialización ahora están normados por la Bolsa de Valores de Chicago, antes todos compraban a como podían y querían.

Señaló que el ganado gordo se comercializaba en 27 pesos el kilogramo en pie, actualmente está entre 35 y 37 pesos, mientras que el torete de 37 pesos el kilogramo en pie, aumentó a 45 y 46 pesos, con una venta promedio de 200 animales semanalmente que van para consumo en la zona.

El representante de los ganaderos resaltó que al haber la normatividad a través de la Bolsa de Valores, ya podrá haber competencia y la empresa Su Karne que mantenía el control, dejará de tenerlo porque en breve entrará otra y ello beneficiará a los productores.

El ganado que producen es de pastoreo libre, come en los potreros, no come alimento balanceado, el cual está garantizado para la salud del pueblo, libre de clembuterol y otros contaminantes. EL ORBE/Rodolfo Hernández González