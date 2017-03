En México y Chiapas es Prioridad el Respeto a los Derechos humanos de los Migrantes:AZC

Tapachula, Chiapas; 27 de Marzo.- En el Foro de Diálogo: ‘Acceso a la Justicia y Seguridad para los Migrantes’, participaron organizaciones de la sociedad civil y fue coordinado el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) en colaboración con la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional (SDFSyECI).

Presidieron el evento Ramiro Serna Castillo, director general Adjunto de Capacitación, Profesionalización e Investigación de INDESOL; Luz Elena Baños Rivas, directora general de Vinculación con las OSC, de la SRE; Salvador Berumen, director general adjunto, Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SG); Luis Adrián Castellanos, subdelegado del INM, entre otros.

Adolfo Zamora Cruz, secretario de la SDFSyECI, al dar la bienvenida e iniciar los trabajos del Foro, afirmó, “en el Gobierno de México y el de Chiapas, se tiene la firme convicción de que las acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos son una prioridad para los migrantes”.

Indicó, “aún más esa prioridad va para los altamente vulnerables como los migrantes que se encuentran o van de paso por nuestro territorio y están expuestos a que se les cometa delitos como son el tráfico ilícito de migrantes, tráfico de personas, secuestros y otros”.

Remarcó, “el gobernador Manuel Velasco Coello, en el transcurso del sexenio, ha implementado medidas estratégicas para evitar dichos delitos y un ejemplo es la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Victima de estos delitos.

“En este Foro, expresó, buscamos un diálogo abierto que nos permita a las instituciones y organizaciones no gubernamentales participantes, encontrar más y mejores mecanismos para evitar que los migrantes y sus familias tengan acceso a la justicia, así como a todos los servicios que los 3 niveles de Gobierno ofrecemos”.

El Secretario indicó, “les comparto que en esta Secretaría a mi cargo, el año pasado atendimos a más de una decena de miles de migrantes de diversas nacionalidades, siendo la cantidad mayor de atenciones a los hermanos migrantes del triángulo norte de Centroamérica.

“Asimismo, dijo, atendimos a chiapanecos que requieren de nuestra asistencia, incluso tenemos trabajos de gestión en coordinación entre la Casa Chiapas en la ciudad de Tampa, Florida, EUA, y nuestra Secretaría, la que da un apoyo económico mensual y sirve para la atención directa a nuestros connacionales en los Estados Unidos de América”.

Reiteró, “en el Gobierno de Chiapas trabajamos para todos, sean mexicanos o extranjeros, siempre buscando el respeto de los derechos humanos, y hago votos para que este ejercicio a corto plazo nos rinda una interacción a los que estamos en el quehacer de los migrantes y la aplicación de lo que lleguen a decidir en las mesas de trabajo”.

Ramiro Serna, de INDESOL, dijo, “respetar los derechos de los migrantes, implica escuchar las voces de todos los organismos y de todas las personas de buena voluntad, por eso, en este ejercicio que hacemos con un gran entusiasmo entre la SRE, INDESOL, Secretaría de Gobernación, nos da gusto que el Gobierno de Chiapas se sume a este esfuerzo”.

Afirmó, “lo importante es que no se trata sólo de decir lo valioso, de hacer un ejercicio de reflexión, sino también venir hacia adelante en las perspectivas de compromisos, qué posibilidades tenemos para acompañar, desde las instituciones federales, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de migrantes”.

Luz Elena Baños, de la SRE, dijo, “es importante que sepan que en la SRE tenemos un compromiso de la socialización de la política exterior de México con organizaciones de la sociedad civil, tiene un trabajo permanente, de impulso y fortalecimiento a la participación de la sociedad civil y su incidencia, en su agenda multilateral y como saben, México es fiel al multilateralismo”.

Puntualizó, “la migración es una de las prioridades en SRE, así como la capacitación de la sociedad civil en los asuntos públicos; en el caso de la política exterior de México, escuchamos sus posiciones que servirán en la preparación del Tercer Informe Periódico de México sobre el cumplimiento de la Convención Internacional en protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias”.

Secretario Zamora Cruz, Entrevistado por la Prensa.

El secretario Zamora Cruz, dijo, “mañana martes, en gira de trabajo tenemos la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del gobernador Manuel Velasco Coello, quienes estarán en Suchiate, precisamente para darle a la situación otro enfoque; pero todo relacionado con respecto a las áreas migratorias”.

Señaló, “en esta Secretaría hemos tenido atención al flujo de personas que llegan para que se les oriente sobre qué deben hacer, y como saben, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asignó un presupuesto considerable a los Consulados en Estados Unidos con el fin de brindar apoyo a migrantes para su retorno o una defensa judicial”.

Indicó, “claro que el presupuesto federal no se compara en ninguna forma al estatal, al que fue asignado por el Presidente y en el caso de nosotros trabajamos en la coadyuvancia, en el sentido de la orientación a dónde acudir para que sus derechos no sean violentados aquí y en los Estados Unidos”.

Indicó, “en nuestros registros tenemos unos 680 chiapanecos deportados de los EUA, la mayoría son de poblados pequeños de alrededor de Tuxtla Gutiérrez, y fue del periodo del 20 de enero pasado a la fecha, desde que Donald Trump, asumió la Presidencia”.

Abundó, “esperemos que sean menos de lo que se estima; pero los que vengan los apoyaremos en los proyectos que traigan, pues para ello existe una Bolsa de Créditos de 13 millones de pesos que destinó el Gobierno Federal en el 2016, ahora esperamos que incrementen considerablemente esos recursos para este año”.

Asimismo reiteró, “esto de los migrantes es una situación muy difícil porque existen reglamentos, decretos de diferentes instituciones, las cuales en ocasiones se encuentran de frente y no coinciden con el resultado de este importante Foro, tendremos una mejor coadyuvancia para que los migrantes tengan menos penas en su caminar.

“En la SDFSyECI somos el enlace con dependencias federales, nacionales e internacionales con respecto a las migraciones y, en este caso, estamos en la mejor disposición de aumentar nuestro trabajo en la canalización de los migrantes a la SRE, INM, organismos sociales con los que tenemos contacto, pues somos coadyuvantes”, remarcó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar