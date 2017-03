Osorio Chong y Velasco Coello Arrancan Jornadas Sociales del Programa Integral de la Frontera Sur

*MÁS DE UN MILLÓN 300 MIL PERSONAS QUE HABITAN EN 18 MUNICIPIOS FRONTERIZOS SERÁN BENEFICIADOS.

*ENTREGARON PROYECTOS PRODUCTIVOS A PERSONAS REPATRIADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Suchiate, Chiapas.- Desde el municipio de Suchiate, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Manuel Velasco Coello, arrancaron las Jornadas de Atención Social del Programa Nacional de Atención Integral a la Frontera Sur, que atenderá las necesidades de 18 municipios fronterizos que albergan a un millón 300 mil habitantes.

En este marco, el Secretario de Gobernación destacó que el Gobierno de la República trabaja en la atención integral del pueblo chiapaneco, así como de las y los migrantes que llegan a México, sin distinción ni discriminación alguna, y muestra de ello, dijo, son estas jornadas itinerantes.

“No van a dejar de estar aquí las jornadas sociales de atención, son muchas dependencias que vienen a dar capacitación para la atención a migrantes, a la salud, información sobre proyectos productivos, y el levantamiento de las necesidades más sentidas para después desarrollar acciones que se conviertan en programas sociales”, apuntó.

El responsable de la política interior del país señaló que uno de los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto es continuar con la política pública en la frontera sur como lo hace con el Programa “Paso Seguro”.

“Desde hace tres años y medio que se echó a andar este programa en la frontera sur se les recibe diferente, se les atiende, porque mientras unos no entienden en el norte, otros acá sí entendemos que quienes están en el sur y en Centroamérica son nuestros hermanos, vivimos como familia, nos integramos, nos queremos y queremos desarrollarnos juntos, sin diferencias; esta política migratoria es ejemplo a nivel mundial, aquí no hay barreras ni divisiones, aquí construimos juntos porque somos familia”, expresó.

Por su parte, el mandatario chiapaneco manifestó que con la puesta en marcha de estas acciones coordinadas y respaldadas por la Policía Federal, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, se está haciendo historia en la frontera sur.

Agregó que quienes habitan en estos 18 municipios tendrán acceso gratuito a consultas médicas, capacitación, apoyos rurales, asesorías en trámites con el Registro Civil y gestión para la rehabilitación de espacios públicos en sus colonias.

En este sentido, el gobernador Velasco resaltó que hoy junto al secretario Miguel Ángel Osorio Chong y con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, Chiapas y México están construyendo una frontera sur más segura, más ordenada, pero sobre todo más humana, “desde Suchiate quiero reiterar que México cuenta con la fortaleza de su frontera sur, una frontera donde se están construyendo los cimientos para que se viva una nueva etapa de progreso, pero sobre todo con una visión humanista”.

Además del programa “Paso Seguro”, que ha beneficiado a miles de personas, dijo Velasco, los Gobiernos Federal y Estatal fortalecen el trabajo en ocho albergues, al tiempo de coordinar esfuerzos a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes.

“Aquí en la frontera sur se atiende el tema migratorio con una visión humanista, con absoluto respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, brindándoles trato digno para tener la cara limpia y poder exigir un trato similar para nuestros paisanos en Estados Unidos de América”, subrayó.

Osorio Chong y Velasco Coello realizaron un recorrido por los diversos stands de las Jornadas de Atención Social, donde se prestan de manera gratuita servicios médicos, dentales y consultas ginecológicas, entre otros.

Asimismo, entregaron maquinaria y equipos a chiapanecas y chiapanecos repatriados de Estados Unidos, como parte del “Subprograma de Impulso de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia”.

“Quienes regresen de los Estados Unidos y vuelvan a casa, serán recibidos con los brazos abiertos, pero con programas de apoyos para que puedan integrarse rápidamente a su vida laboral”, apuntó el Gobernador.

En tanto, Osorio Chong explicó que hace unos días estuvo en la frontera norte, para enseñar el programa mediante el cual reciben en lugares y horarios específicos a los connacionales.

“Los recibimos ahí y les decimos bienvenidos a casa, pero no basta con recibirlos con programas de salud, de atención, de apoyo económico, sino llevarlos hasta su hogar, hasta el lugar a donde ellos quieren regresar, y muchos vuelven a Chiapas, y aquí en Chiapas los recibe directamente su Gobernador, con compromiso, apoyos, respaldo; ese es Manuel Velasco, muchas gracias señor Gobernador”, concluyó el Secretario de Gobernación.

Estuvieron presentes en este acto el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto Roque Villanueva; el comandante de la XIV Zona Naval Puerto Chiapas, José Antonio Ortiz Guarneros; el comandante de la 36 Región Militar, General Jens Pedro Lohmann Iturbutu; la presidenta municipal de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo y miembros del gabinete estatal.