Cafeticultores Exigen al INCAFECH Aclare Destino de Recursos Asignados al Sector

Tapachula, Chis., 29 de marzo.- “La SAGARPA anunció hace mes y medio que iba aportar 20 millones de pesos para apoyar a los cafeticultores y otro tanto igual lo iba a poner el Estado a través del Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH)”, expresó Ismael Gómez Coronel, presidente de la Federación de Cooperativas Unidos para Estar Bien.

Sin embargo, ha transcurrido el tiempo sin ver que lleguen esos recursos a todos los productores, “por eso solicitamos una reunión con el director del INCAFECH, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, donde informe de su participación, del destino de ese presupuesto y no se le vaya a dar a ese apoyo un uso distinto al designado”, señaló.

Recordó, “en dialogo informal con el director del INCAFECH, nos comentó que el recurso ya estaba siendo distribuido; pero al checar entre los productores que dichos apoyos no llegan a todos, coincidimos en pedir una formal reunión”.

Indicó, “lo que sí vemos es que hacen amarres y distribución de recursos a través de Ayuntamientos y de algunas entidades afines; pero se toma en cuenta a los productores en general y no queremos que se dé ese sesgo porque la cafeticultura atraviesa una situación complicada”.

Expresó, “en los últimos 3 años se han dado anuncios de apoyos al café, y en este año fue en el orden de los 30 millones de plantas para la renovación de cafetales, pero no se reflejan cultivadas en el campo. El año pasado anunciaron una renovación de 44 mil hectáreas y tampoco vemos esos cafetales”.

Indicó, “desde la aparición de la Roya Naranja, los cafeticultores quedamos en estado de indefensión; entonces, siempre hemos venido exigiendo y si no nos habíamos dirigido al INCAFECH, es porque la SAGARPA anunció que iba aplicar todos los recursos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar