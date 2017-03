Cuatro Mdp Diarios de Intereses Paga el Gobierno de Chiapas por Deuda de Sabines

Ciudad de México; 29 de marzo.- La Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, investiga al ex gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, aún cónsul de México en el estado de Florida, sostuvo el abogado y activista, Horacio Culebro Borrayas.

Ante los medios de comunicación indicó que entregó información a esa dependencia norteamericana, como parte de una investigación que se realiza sobre Sabines.

Según dijo, a ese proceso judicial se le anexaron más de 10 mil fojas donde supuestamente se comprueban los desvíos y lavado de dinero del polémico ex mandatario chiapaneco, famoso por haber producido y dejado la deuda más grande en la historia de la Entidad.

Asimismo, que a los 30 días de haber dejado el poder, un funcionario que le manejaba los recursos gubernamentales a Sabines, se fue a comprar a Miami 13 departamentos con valor de 4 millones de dólares cada uno.

Afirmó que dentro de las cosas que declaró a la DEA, es un convenio entre Juan Sabines y el ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, del cual dijo urge que se investigue el destino de los recursos.

CUATRO MDP DIARIOS DE PAGO A LA DEUDA DE SABINES

Borrayas comentó además que los agentes de la DEA están investigando también a José Murat, ex gobernador de Oaxaca, “por los condominios comprados en Manhattan”.

Cabe recordar que por el adeudo que dejó como herencia Sabines, la actual administración estatal tiene que pagar solamente por intereses de esa deuda, casi cuatro millones de pesos diarios.

En la suma de esos pagos que el actual gobierno del estado tiene que hacer por ese adeudo, al final de éste sexenio, se habrán erogado alrededor de 13 mil millones de pesos que, en realidad, es un dinero tirado a la basura.

Si Manuel Velasco no tuviera que pagar esos adeudos de Sabines, hoy con todo ese dinero se podrían haber construido siete Puente Chiapas; 12 aeropuertos como el Ángel Albino Corzo; seis carreteras como la de Tuxtla-San Cristóbal; o 20 hospitales como el Ciudad Salud de Tapachula o el pediátrico de la capital chiapaneca.

Incluso, la demanda de más de 30 años de los habitantes de Tapachula fue la de construir una nueva Terminal de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuya obra recientemente fue inaugurada en Puerto Chiapas por el actual mandatario.

Esa obra costó unos 700 millones de pesos. Es decir, el gobierno del estado pudo haber construido casi 19 plantas como esa, si no tuviera que pagar el dinero que quedó a deber Sabines. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello