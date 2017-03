México no Logra Avanzar por Corrupción y por Intereses Personales de Funcionarios

*LLEGA A LOS 130 MMDP EL COSTO ANUAL DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO, AFIRMA EL DIPUTADO ENRIQUE ZAMORA MORLET.

*UNA OFERTA SON LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y SU DESPEGUE SERÁ SEGÚN LA PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN QUE NOS FORJEMOS.

*DEBE EL GOBIERNO DE FACILITAR EL ARRIBO DE INVERSIONISTAS PARA BENEFICIO DE LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 30 de Marzo.- El diputado federal Enrique Zamora Morlet, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, por medio del cual se busca combatir ampliamente la corrupción de servidores públicos y directivos de los organismos de Gobiernos, así como a Alcaldes, legisladores y hasta Gobernadores.

“La corrupción no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de distintas formas de transgresión al Estado”, dijo este jueves al reunirse con el Foro de Periodistas de la Frontera Sur.

Ante los comunicadores explicó que se sometió a votación la propuesta de reformar el Artículo 214 del Código Penal Federal, referente al castigo que debe aplicarse a la conducta indebida de los funcionarios, como parte neurálgica del fomento a la rendición de cuentas y combate a la corrupción que exigen todos los mexicanos.

“La verdad es que México no puede avanzar por los altos niveles de corrupción que aún padecemos y por intereses personales de protagonistas de la política”, señaló.

De acuerdo al legislador, es urgente que la función pública se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con el propósito de que impere invariablemente en los servidores públicos una conducta ética que fortalezca a las instituciones públicas y que a su vez responda a las necesidades de la sociedad.

El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, hizo un llamado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), para que ejerzan la ley en contra de quienes han aprovechado los cargos públicos para el desvío de recursos y el abuso de poder.

Mientras no se envíe a la cárcel por peculado a Exgobernadores, legisladores, Alcaldes y funcionarios de todos los niveles que lo hayan cometido, señaló la sociedad no creerá en sus autoridades y se fomentará la impunidad.

Basado en estudios realizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el costo anual de la corrupción en el país está en un rango de entre 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivale hasta en 130 mil millones de pesos, sostuvo.

Destacó que esa iniciativa tiene por objeto precisar elementos relativos al delito del ejercicio indebido de los servidores públicos, y la formulación de nuevas propuestas para sancionar esas conductas juegan un papel preponderante, “dado que la situación de pobreza y las circunstancias en las cuales viven millones de mexicanos persisten, entre otras cosas, como consecuencia de actos de ilegalidad cometidos contra la administración pública”.

Se pretende que al infractor se le impongan hasta diez años de prisión, multa de seiscientas veces la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.

Urge Cerrar Filas y Aprovechar la ZEE.

Zamora Morlet aprovechó para hacer un amplio recuento de lo que ha ocurrido con el proyecto de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto en los últimos meses.

En ese sentido, hizo un llamado a la sociedad del Soconusco, la Sierra y la Frontera Sur, a cerrar filas y aprovechar al máximo esas inversiones que llegarán a Tapachula, y calculó que dentro de un año se debe estar inaugurando la primer empresa ancla en ese lugar.

Ante ese panorama, insistió que apenas hay tiempo para que la población empiece a capacitarse, no sólo para aquellos que laborarán ahí, sino también los prestadores de servicios, proveedores y sectores productivos en general.

Por ello consideró que el sistema educativo de los niveles medio superior y superior debe preparar a los alumnos para hacer frente a los requerimientos que representan la ZEE, y no esperar que otras regiones del país lo hagan y envíen a la frontera sur a sus egresados para ocupar los puestos laborales.

Los sectores productivos también deben formar un frente común para los mismos fines y provocar con ello una derrama económica permanente para la frontera sur.

Adelantó que dentro de la Zona Económica se requerirá desde obreros, mano de obra calificada y profesionistas, pero fuera, también muchos servicios.

El Diputado abordó otros temas relacionados a su actividad legislativa y de gestoría social, así como el panorama electoral 2018 en Chiapas. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello