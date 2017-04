Sin Solución el Conflicto por Pozo Profundo en la 2ª Sección de Izapa

Tuxtla Chico, Chiapas; 31 de Marzo.- En asamblea, los habitantes de la 2ª Sección de Izapa acordaron exigir a las autoridades para que investiguen los “oscuros intereses” que hay en la construcción de un pozo profundo que la comunidad no acepta.

Afirman que esa obra en nada les beneficia y consideran que afectará los pozos artesianos que en la mayoría de las casas tienen.

Recordaron que catorce representantes de la 2ª Sección de Izapa acudieron a Tuxtla Gutiérrez, donde fueron atendidos por el subsecretario de Atención Municipal, Rafael Guillén Domínguez, así como por otros funcionarios, con la finalidad de buscar acuerdos a la problemática generada por el Proyecto Ejecutivo de Línea de Pozo Profundo.

No se llegó a ningún acuerdo en la capital porque les insistieron en que se continuará con la construcción del pozo, porque es una inversión federal y había que aprovecharla, “hasta nos ofrecieron tomas de agua y otras cosas como inversiones en seguridad, salud y educación, o bien que dejáramos que se terminara la obra y que si no funcionaba la quitarían”, dijeron.

Los vecinos, encabezados por el agente municipal Marvin Hernández Mejía y por Fredy Colomo Gamboa, Adán Pérez Godínez, Gabriel Ramírez, José Gaspar López, Albino Barrios Nájera, Abraham Escobar López, Yelmi Martínez Aguilar, entre otros, aseguraron que entre los funcionarios que los atendieron se encontraban Roger Alberto Morales Espinoza, de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica; Alberto Manuel Gutiérrez Ramos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; Alberto Espinoza Méndez, también de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, y el Jefe del Centro de Supervisión Hidráulica de la Zona IV.

“Nuestra postura fue siempre la misma porque se nos hizo rara la forma como cambiaron el lugar de la construcción del pozo, además de que no le avisaron a nadie y por el perjuicio que nos iba a acarrear con dejar sin agua los pozos artesianos de las casas de la comunidad y por eso no se llegó a ningún acuerdo y todo quedó igual”, coincidieron.

“La comunidad no va a permitir que se siga construyendo el pozo, y vamos a luchar porque esta situación se aclare porque en este asunto hay gato encerrado y vamos a ir a la Presidencia de la República para que investigue y se aclare porque hay mucho interés en que se dé continuidad a la obra, cuando ni siquiera tomaron en cuenta a nadie para comenzarla”, concluyeron. EL ORBE/Rodolfo Hernández González