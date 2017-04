Buscan Imponer Nuevamente Altas Tarifas Aéreas Para el Aeropuerto de Tapachula

* CAMBIAN HORARIOS DE LOS VUELOS TAPACHULA – CD. DE MÉXICO, DEJANDO EN DESVENTAJA A LA LÍNEA VOLARIS.

* RETIRAN EL AIRBUS 321 POR UN AVION DE MENOR CAPACIDAD.

Tapachula, Chiapas; 2 de Abril.- Alguien detrás de un escritorio en la Ciudad de México modificó los planes de vuelo para Tapachula, los cuales entraron en vigor a partir de las primeras horas de este lunes, y con ello se corre el riesgo de volver a las altas tarifas que se tuvieron durante muchos años.

La oscura decisión, de acuerdo a empresarios del Soconusco, pretende beneficiar con ello a una sola empresa aérea, sin importar que eso podría regresar al Aeropuerto Internacional de Tapachula a ser el más caro del país, como lo fue durante casi dos décadas.

Recordaron que con la llegada de la aerolínea Volaris a la frontera sur en noviembre del 2014, se terminó con el monopolio y altas tarifas que, según ellos, Aeroméxico mantenía en la ciudad.

Fue tal éxito de Volaris, sobre todo por sus precios bajos y buena calidad de servicio que, a partir de octubre del 2016, empezó a operar hacia Tapachula un avión de 230 pasajeros (AIRBUS 321).

Con ello se logró que, en el último trimestre del 2016 y el primero de éste 2017, ese avión saliera literalmente con todos sus espacios vendidos.

Incluso llegó un momento que fue tan solicitado por los usuarios de la región, turistas y extranjeros, que para conseguir asientos disponibles había que comprar con cuatro o cinco días de anticipación, ya que salía a su máxima capacidad todos los días.

“Volaris vino a incrementar demasiado el número de usuarios por parte de personas que no usaban el avión por las altas tarifas y eso afectó los intereses de Aeroméxico, sobre todo en su factor de ocupación”, explicaron.

De igual forma, que es sumamente extraño que Aeroméxico, desde la llegada de Volaris a Tapachula, dispusiera de un horario similar de salida.

Al no haber los resultados que se esperaban, señalan que Aeroméxico modificó nuevamente sus horarios en dos horas más temprano que su competencia, pero Volaris siguió siendo líder en la frontera sur.

“Ahora resulta totalmente extraño que, a partir de este lunes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que es desde donde se autorizan los horarios de aterrizaje y despegue, alguien cambiara el horario de salida de Volaris de Tapachula a la capital del país para pasarlo hasta el final del día, con un horario de las 19:30 horas”, detallaron.

Así también, que a partir de ahora pretenden que durante la mañana salgan tres vuelos de Tapachula, “curiosamente” todos de Aeroméxico.

Consideraron que esos cambios afectarán gravemente al turismo y usuarios que había crecido en la frontera sur gracias a las promociones de Volaris.

“Ese cambio parece traer destinatario y quizás esperan que el número de pasajeros locales y extranjeros que utilizan Volaris disminuya y de esa manera volver a los tiempos del monopolio y las tarifas altas, como fueron hasta el 2014”, insistieron.

Lamentaron que en Tuxtla Gutiérrez, las autoridades hay hecho hasta lo imposible por contar con la disponibilidad de cinco líneas aéreas que operan varias veces al día, y para Tapachula dejen que cualquiera los pisotee.

Los Reclamos a Través de EL ORBE.

Para algunos, el defender lo que pasa en el Aeropuerto de Tapachula significa solamente para el beneficio de “unos cuántos”, cuando en realidad se trata de alrededor de 350 mil usuarios anuales, por lo menos en el último ciclo.

Rotativo EL ORBE, en su misión de dar voz a las clases desprotegidas, ha sido el único medio de comunicación que ha llevado insistentemente ese reclamo popular y empresarial en contra de las altas tarifas aéreas de la frontera sur.

Esos reclamos hechos públicos, obligaron que en las últimas horas las autoridades en la Ciudad de México tuvieran que ceder, aunque sea muy poquito.

Y es que se permitirá un vuelo de Volaris que saldrá a las 05:00 de la mañana de Tapachula hacia la Ciudad de México, llegando a su destino alrededor de las 07:15 horas, lo que permitirá aprovechar más el día y, sobre todo, a precios muy accesibles.

De regreso a la frontera sur, saldrá un vuelo de Volaris de la Ciudad de México poco antes de las 3 de la tarde y llegará un par de horas después, también con sus acostumbradas tarifas bajas y promociones.

Esas misteriosas modificaciones a los horarios para la frontera sur, aunando a la apertura de nuevas rutas de Volaris hacia Nueva York, Miami, Milwaukee, San Francisco, en los Estados Unidos; sí como a San José, en Costa Rica, originó que también a partir de este lunes diga adiós el Airbus 321 de 230 pasajeros, que tanto éxito tuvo.

En su lugar llegará un avión mucho más chico, el 319, con capacidad de apenas 144 pasajeros, con lo que se teme habrá problemas para conseguir boletos desde Tapachula, con precios populares.

Ante esa situación, los usuarios tendrán que buscar espacios por lo menos con cinco días de anticipación, o de lo contrario correrán el riesgo de no encontrar lugares disponibles o tener que caer en las altas tarifas.

Se teme, además, que las modificaciones a los horarios de los vuelos afectarán considerablemente al turismo de Guatemala hacia Chiapas, en virtud de que poco más del 30 por ciento de los usuarios de Volaris en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, son de esa nación.

Casualmente, esas decisiones centralistas la toman a unos días de las vacaciones por motivo de la Semana Santa, cuando se espera un arribo considerable de guatemaltecos a Chiapas, incluyendo a miles que toman sus vuelos en Tapachula.

Esos manoseos a la vida de la frontera sur, se da en el marco del anuncio de la Zona Económica Especial (ZEE) y el Parque Agroindustrial, los primeros en su género en el país, ambos en Tapachula.

Todo eso hace creer que en realidad se pudiera tratar de actos de corrupción para beneficiar a una empresa o, de plano, de algún político que trata de impedir el desarrollo del Soconusco de cualquier forma. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello