Se Queja Personal por Imposición de Jefa de Enfermeras en el Seguro Social

Tapachula, Chiapas; 3 de Abril.- Ante este prestigiado medio de comunicación, se presentó nuevamente personal de Enfermería de la Sección XIV en Chiapas, solicitando al Dr. Carlos Rogelio Canel Barredo, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y a Aarón Yamil Melgar Bravo, Delegado Estatal en Chiapas del IMSS, que pongan un alto al conflicto entre la base trabajadora del área de Enfermería, al imponer como Jefa de Enfermeras a la Auxiliar en Salud Pública, Amable Pérez Solís, cuando ya ha sido evidenciada por desconocer cada uno de los procesos del puesto que hoy ostenta.

Del 21 al 23 de este mes, la Delegación Estatal realizó una supervisión a la Unidad de Medicina Familiar N° 11, y el área de Enfermería se llevó la peor parte, todo por la falta de conocimiento y capacidad de la jefe de Enfermeras, Amable Pérez Solís, quien en lugar de reconocer su incapacidad para desempeñar el puesto, culpa al personal de los malos resultados que obtuvieron, incluso los ha amenazado de llevarlos a la Comisión Mixta Disciplinaria.

Agregan las enfermeras denunciantes que sobre esta problemática también tiene conocimiento desde el mes de octubre del 2016, Sonia Cancino Pascasio, Secretaria del Trabajo, de quien tampoco han tenido acercamiento alguno para darle solución a esta problemática.

Se dice que el compadre de la Auxiliar en Salud Pública, Amable Pérez Solís, Auselio Ochoa Bautista, administrador de la U.M.F. N° 11, es quien también la está apoyando para usurpar este puesto que no le corresponde.

Las enfermeras inconformes solicitan al diputado federal y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Vallejo Barragán, por segunda ocasión, su pronta intervención para hacer valer los derechos de los agremiados del sindicato y ordene que salga publicada la convocatoria de la plaza que hoy ocupa y usurpa Pérez Solís, para de esa forma aplicar los Reglamentos del Contrato Colectivo de Trabajo que los rige.

Asimismo, agregan las denunciantes que entre ellas hay enfermeras calificadas con gran capacidad y experiencia, algunas actualmente se desempeñan como Enfermera Jefe de Piso, por lo que son aptas y cuentan con el perfil para desempeñar la plaza de Jefe de Enfermeras de la Unidad y han acudido a las oficinas ubicadas en la Casa de la Asegurada a presentar documentación, pero la encargada de recibírselos, les presenta mil obstáculos para aceptar los documentos, como el decirles que no cuentan con experiencia y les solicita que les lleven notariadas todas sus calificaciones.

Si de experiencia comprobable se trata, agregan que Pérez Solís no la tiene, pues nunca ha rotado en ningún servicio, ya que ella siempre se ha desempeñado en el único puesto que ha tenido en la unidad, que es Auxiliar en Salud Pública en el Área de Medicina Preventiva.

Proporcionaron copias de los oficio de inconformidad, con fechas del 12 de Octubre del 2016, girado a Carlos Rogelio Canel Barredo, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XIV en Chiapas.

Y con fecha del mes de Noviembre de 2016 se le enviaron oficios al Diputado Federal y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Vallejo Barragán, a Mikel Arreola Peñaloza, director del IMSS, pero hasta el día de hoy no han dado ninguna solución ni respuesta.

Por lo que dieron a conocer que en caso de no recibir alguna contestación o acercamiento para darle solución a esta inconformidad se manifestarán y pondrán en huelga. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda