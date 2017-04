Denuncian Sectores Productivos de Tapachula Extorsión a Empresarios, Sociedad y Turismo

*MIGRANTES ESTÁN PARTICIPANDO EN DELITOS: CANACO

*LAS AUTORIDADES NOS PIDEN DINERO PARA ACTUAR: CANACINTRA

*EL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO PROTEGE A DELINCUENTES: COPARMEX

Tapachula, Chiapas; 4 de Abril.- Los representantes de diversos sectores productivos denunciaron este martes que empresarios, sociedad y turismo están siendo objeto de extorsiones, independientemente de otros delitos como el asalto a mano armada y robo de vehículos.

De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) local, Carlos Murillo Pérez, Tapachula y el resto de los municipios del Soconusco están sufriendo de nueva cuenta la falta de coordinación entre las dependencias y corporaciones policíacas de los tres niveles de Gobierno.

En entrevista para rotativo EL ORBE, reveló que han denunciando penalmente varios casos de extorsión a empresarios, sociedad en general y turistas.

Derivado de ello, asegura que la Gendarmería se acercado para conocer los casos y para orientarlos en medidas preventivas para no caer en manos de esos delincuentes.

En los informes en materia de seguridad que han conocido, dijo, se han percatado que ha aumentado considerablemente la participación de migrantes extranjeros en delitos comunes perpetrados en Tapachula.

Consideró que al endurecerse las leyes migratorias en los Estados Unidos, muchos de esos extranjeros se están quedando en la región y su necesidad económica la están resolviendo con actos delincuenciales.

Entre los delitos que más se están cometiendo en la zona, también están los robos de vehículos, negocios, viviendas y motocicletas; asaltos a mano armada y a transeúntes, y hasta las lesiones y homicidios.

Comentó que hace un par de meses anunciaron la presencia permanente de la Gendarmería y que había recorridos en el centro de la ciudad y colonias, y con ello se había reducido la incidencia delictiva, pero repentinamente esos operativos se detuvieron y la corporación federal pareciera que se ha ido de nuevo.

Por su parte, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en la región, Fidel Carlos Gómez López, dijo que los niveles de inseguridad han crecido en Tapachula de manera alarmante.

Lamentó que las autoridades hayan perdido la capacidad para atender la demanda de seguridad de la población y de sus visitantes

Por eso señaló de urgente que se haga una revaloración de las estrategias que se están empleando para hacer frente a la delincuencia en ésta región de Chiapas, porque definitivamente no están funcionando.

Parece ilógico que en tres unidades vayan amontonados los policías en sus recorridos por la ciudad, cuando con esos mismos elementos podrían cubrir varios sectores de la ciudad al mismo tiempo.

También es urgente las rotaciones y limpia profunda en las corporaciones, indicó, porque los niveles de inseguridad pudieran estar relacionados con la corrupción.

Dio a conocer que la población ha dejado de denunciar los delitos a los que son sometidos por la ineficacia de las dependencias encargadas de impartir justicia.

“Es una pérdida de tiempo para los ciudadanos ir a denunciar algún delito, ya que no hay resultados positivos y corren el riesgo de la venganza de los delincuentes”, abundó.

Según Gómez López, él mismo fue a presentar dos denuncias penales relacionadas con los industriales de la región, y que las mismas autoridades le pidieron dinero para actuar, incluso hasta para la gasolina.

Por su lado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la región, José Antonio Toriello Elorza, apuntó que en gran parte, el crecimiento alarmante de los índices delictivos pudiera estar directamente relacionado con el Nuevo Procedimiento Penal Acusatorio, “que pareciera sólo sirve para proteger a los delincuentes”.

Es todo un escabroso proceso administrativo para las víctimas que se ven en la penosa necesidad de recabar pruebas, buscar la ubicación de los indiciados y hasta llevarlos a comparecer, y a pesar de todo eso, los dejan rápidamente en libertad.

Esos mismos delincuentes, dijo, vuelven otra vez a cometer asaltos y robos, a sabiendas de que no nada les pueden hacer y que los dejarán en libertad horas después de haber sido detenidos.

Es necesario que los legisladores federales retomen el caso y hagan las adecuaciones que sean necesarias para hacer cumplir la ley.

De lo contrario, afirmó, abonará a que la sociedad tome a la ley en sus manos y castigue a quienes delinquen, incluso hasta lincharlos, como ya ha ocurrido recientemente.

Asimismo, a la formación de grupos civiles de autodefensas, como ya hay en muchas colonias de Tapachula y en municipios aledaños. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello